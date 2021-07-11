高雄嬤打疫苗後失聯　鄰擔心敲門喊「火燒厝」...結局逆轉

記者吳奕靖／高雄報導

真的被嚇出一身冷汗！高雄市一名72歲的傅姓婦人因爲打完疫苗之後，朋友就找不到她，打電話也沒有接，以為她發生什麼事，趕緊打電話通報員警，員警前往住處的時候，鄰居也表示她一叫就會應門，但是當天怎麼喊都沒有回應，正當警察想要破門進入的時候，這才看見傅姓婦人緩緩開門走了出來說：「我在睏（指睡覺）」，才讓大家都鬆口氣。

▲高雄72歲傅姓婦人在打完疫苗之後，在家睡覺未接朋友來電，朋友趕緊報警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在10日下午2點接獲報案，表示傅姓婦人在施打疫苗之後隨即失聯，照理講應該要到鳳山擺攤，也沒有見到她的人影，實在是非常擔心，希望員警前往她的住家了解，而這一番話聽得是員警心裡毛毛的，就怕會不會是注射疫苗之後，發生了什麼事。





▲高雄72歲傅姓婦人在打完疫苗之後，在家睡覺未接朋友來電，引發一場虛驚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

2名員警前往傅姓婦人的住家查看，冷氣也在運轉，鄰居也表示有看見婦人進屋之後就這沒有出來，所以這名鄰居也非常熱心呼喊，頻頻敲著婦人住家大門：「火燒厝喔！緊出來喔」，不過門內還是沒有聲響，這讓鄰居對員警說：「平常他在門口喊一下，就會出來了，怎麼都沒反應」，看到這個情況，員警心裡更毛了。

但就在要通知里長來陪同破門的時候，就看到門裡頭傳出聲響，傅姓婦人走了出來，但由於身形瘦小，還被門擋住，她緩緩的說：「幹什麼」？員警才鬆了一口氣，等到了解整個過程之後，傅姓婦人才知道這一睡嚇壞大家了，她說自己是因為打疫苗之後，覺得很累，所以就睡了，現在醒來，就覺得感覺還好。雖然只是虛驚，不過看到傅姓婦人沒有事，員警也覺得是好事，提醒她記得要多喝水。