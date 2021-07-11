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快訊／中央微解封之亂　侯友宜：內容不一致又矛盾「有折損公信力」

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布有條件放寬餐飲內用限制，但全台多數縣市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

指揮中心9日公布微解封指引，並授權各級政府依照防疫狀況適時調整，對於解封政策不統一、幾乎全台逆時中的狀況，新北市長侯友宜11日受訪時表示，中央在做指引必須要有guts、有擔當，該決定就決定，否則內容不一致，又有矛盾跟衝突，縣市沒有辦法執行，有折損公信力。

侯友宜表示，以現在的狀況，很多的隱形傳播鏈還沒有阻斷，再加上疫苗的接種覆蓋率低，不是一個解封的好時機。他認為，中央在做指引必須要有guts、有擔當，該決定就決定，看到公布的內容沒辦法一致，裡面又有矛盾跟衝突，讓縣市沒有辦法執行，有折損公信力。

侯友宜強調，從二級升到三級，中央都決定了，至於三級要不要降回來二級或是2.5級，中央要承擔且提出一致性的做法，讓地方在配合執行的過程當中有一致性，面對這次的解封爭議，中央未來應該更細膩思考、承擔，共同為我們的防疫負起責任。

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