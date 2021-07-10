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網傳台南確診案11940惡意隱匿欺瞞接觸史　衛生局回應了！

▲台南市衛生局指出，台南大內本土確診案11940屬家庭群聚，本案吳女疫調態度配合，對於提問並未拒答或隱匿，查無惡意隱匿欺瞞接觸史情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局指出，台南大內本土確診案11940屬家庭群聚，本案吳女疫調態度配合，對於提問並未拒答或隱匿，查無惡意隱匿欺瞞接觸史情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關網傳「台南確診案11940惡意隱匿欺瞞接觸史」，台南市衛生局指出，大內案11940屬家庭群聚，本案吳女及其孫女於2021年6月8日確診後，隨即執行疫情調查、接觸者匡列及足跡確認作業，吳女態度配合，對於提問並未拒答或隱匿，當天身體不適咳嗽不止狀況下，仍配合執行疫調，查無惡意隱匿欺瞞接觸史情事。

台南市衛生局指出，該局依期限完成疫情調查後，並於2021年6月9日如實公布確診足跡週知民眾，並且完成清消作業。其家庭親密接觸者亦於第一時間匡列，並於6月9日確診後接受隔離治療。

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有關網路FB網傳指稱個案曾至市立安南醫院就醫，經查案11940於市立安南醫院皆無任何掛號就醫紀錄，與網傳不符；另有關個案所經之足跡，麻豆某醫院及大內某診所亦於第一時間由環保局完成清消作業，並通知接觸個案的相關醫事人員進行公費篩檢。若個案隱匿其就醫紀錄，何以能通知大內某診所人員進行採檢？若無安排親密接觸者進行居家隔離及篩檢，何以即時匡列吳女同住之家人進行篩檢，確診後立即隔離治療？

台南市衛生局表示，有關該大內家庭群聚案，衛生局均依疫情調查程序完成疫調，並且第一時間後續安排親密接觸者隔離、篩檢及就醫治療等處置，防堵阻絕社區感染，現該案相關人員已解除隔離，大內區也無第二波疫情發生。實查無案11940惡意隱匿欺瞞接觸史情事。

據了解，網傳台南1位護理師指控，新冠肺炎本土確診案11940至她服務的診所就醫，卻惡意隱匿、欺瞞相關接觸史，護理師向台南市衛生局投訴確診者惡意隱匿。

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