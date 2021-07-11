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唐氏症少年想上學！腳踏車「台南→嘉義」騎30公里…體力透支倒地

▲▼唐氏症少年想上學！腳踏車「台南→嘉義」騎30公里…體力透支倒地。（圖／翻攝Shp水上分局 分局長）

▲張小弟太想上學，趁祖父母睡著時偷騎車外出。（圖／翻攝Shp水上分局 分局長）

記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情期間學校關閉，但嘉義特殊教育學校的張姓學生想到校上課，趁祖父母睡覺時偷跑出門，從台南住處騎腳踏車北上到嘉義，最後體力不支倒地。水上分局水上派出所獲報後，立刻派員照料張姓學生，並請張男的阿公和阿嬤接回。

據悉，嘉義特殊學校因全國各級學校宣布停課，於5月19日停止到校上課。張姓學生因想上學，6日中午趁祖父母睡覺時，獨自騎著腳踏車沿台一線北上，騎了近30公里卻因體力不支，被民眾發現倒臥路邊。

水上派出所獲報後，立刻派出警車將張小弟帶回休息。 所長張永龍見張小弟口乾舌燥，立即自掏腰包購買飲料供其解渴。經詢問張小弟無法清楚表達年籍，警員董晉瑋在其隨身物品發現線索，經多方查證聯繫得知張小弟父母均在外地工作，家中僅剩年邁行動不便的阿公。

▲▼唐氏症少年想上學！腳踏車「台南→嘉義」騎30公里…體力透支倒地。（圖／翻攝Shp水上分局 分局長）

▲▼張小弟的爺爺看到孫子平安無事，連忙向警方道謝。（圖／翻攝Shp水上分局 分局長）

▲▼唐氏症少年想上學！腳踏車「台南→嘉義」騎30公里…體力透支倒地。（圖／翻攝Shp水上分局 分局長）

為了使張小弟平安回家，所長張永龍指派警員洪偉傑、顏維霆駕駛警車護送張小弟並委請熱心民間友人駕駛小貨車協助載著腳踏車一同前往白河住處。

當張小弟回到家見到阿公時，子孫兩人相擁而泣。阿公表示，張小弟非常乖巧，上課認真聽老師的話，每次放學回家都會坐在書桌前複習當天所學，可能因為疫情停班停課的關係，擔心在家自習會注意力不集中，加上想念班上同學及老師，才會冒險騎腳踏車，沿著記憶中校車行走的路線，嘗試騎去學校自習，幸好遇上熱心協助的員警，才能於迷途中平安返家，真的非常感謝警方幫忙。

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