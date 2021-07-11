人夫深夜密會「無罩女網友」摸胸脫褲爽自嗨　被羈押22天劇情反轉

▲士林地方法院法官判夏男獲得刑事賠償 。（圖／記者劉昌松攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北市已婚夏姓男子2018年秋天和女網友相約在內湖一處公園見面，卻在公園內強抱女網友摸胸、脫褲自慰，女網友氣得提告強制猥褻罪，不滿當天相約借錢，錢沒借到還被猥褻。夏男強調一切皆經過女網友同意，沒有「霸王硬上弓」的意思，而法官在一審、二審中皆認為，無證據表明夏男違反女方意願，因此判決無罪確定，之後士林地院法官再判他獲賠6萬6000元。

判決書指出，現年30歲的夏男於2018年在臉書上看到女網友缺錢，於是相約9月1日凌晨3時，在女網友住處附近的公園見面借她2萬元，隨後兩人一同走進公園內，並在一處小木屋前方。夏男環抱女網友後揉對方胸部，並脫下褲子當場自慰。

事後女網友指控夏男強行猥褻，表示當天兩人見面不久，夏男就問「可不可以抱一下」，她則回答「不太方便，因為我沒穿內衣」，但夏男仍正面強行環抱住她，她雙手立刻擋在胸前，推開對方後又被以「抱一下就好」為由強行接近，掙扎大約2分鐘，夏男才說要去車上拿錢給女方。接著夏男又強行環抱，女方則明確表明「我不喜歡這樣」，並再次推開對方。

女方指出之後兩人轉進公園，夏男不放棄繼續從後方環抱她，之後改以單手強抱。女方表示被夏男右手環抱後不久，就感覺到左邊腰側背東西頂到，像是在打手槍，過程大概5到10分鐘。雙方在公園內小木屋處坐下，夏男不但繼續打手槍、強摸胸部，還問「可不可以幫我吹」，若同意的話原先答應借給她的2萬元，其中1萬就免還，女方則回答「我不喜歡這樣，我又不是在賣身的」，後來男方藉故回車上拿錢，卻再也沒有回來。

夏男供稱的確有在公園內摸女網友的胸部並自慰，但全都經過女網友同意，並無違反意願。法官審理時要傳喚女網友，但女方並沒有到庭，且女方聲稱事後有傳訊給夏男表明要提告，通聯記錄卻無該封訊息。

法官勘驗監視器畫面，認為女網友和夏男走進公園時腳步平緩，並無被強行環抱、摸胸後的驚慌，且無其他證據表明夏男違反女方意願，因此一、二審皆判夏男無罪，全案確定。

夏男不滿從一開始便強調不無違反女方意願，卻被檢方逮捕並聲請羈押長達22天，之後還得花10萬元交保，因此無罪確定後立刻提告以1天5000元計算，求償共11萬元。考量夏男工作內容與薪酬，士林地院法官認定1天補償3000元，因此最終判定夏男獲得6萬6000元刑事賠償。