　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本九州降「破紀錄」豪雨！鹿兒島、宮崎、熊本急撤25萬人

▲▼日本靜岡縣熱海市發生土石流。（圖／路透社）

▲日本靜岡縣熱海市發生土石流。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本受到梅雨鋒面發展旺盛的影響，連日來降下強烈豪大雨，九州地方今（10）日再度觀測到線狀降水帶，使得日本氣象廳一大早緊急針對九州南部的鹿兒島、宮崎、熊本3個縣發佈「大雨特別警報」，呼籲縣內7個市鎮的25萬名居民緊急避難、嚴防災情。

根據日媒《朝日新聞》、《NHK》報導，鹿兒島縣薩摩地區10日凌晨3時29分、7時39分觀測到線狀降水帶生成，直到10日早晨的6個小時降雨量，薩摩町為285mm、蝦野市（えびの市）247mm、宮崎縣小林市197.5mm，刷新當地史上的最高觀測紀錄。

根據NHK所取得的影像，鹿兒島縣薩摩川內市河水氾濫，公園與市區街道傳出淹水災情；鹿兒島縣伊佐市也有民眾親自拍到，川內川支流附近的田地與道路都慘遭淹沒，民宅傳出淹水災情。

報導指出，受到這場大雨的影響，熊本縣人吉市、宮崎縣蝦野市、鹿兒島縣出水市、薩摩川內市、伊佐市、薩摩町、湧水町等7個市町發布警戒級別5級的「緊急安全確保」，另外還針對3個縣的13個市町村的12萬名居民發佈4級的「避難指示」。

福岡管區氣象台在10日上午召開臨時記者會，表示九州西邊的海域上觀測到積雨雲，預測降雨恐怕得持續到明（11）日，呼籲民眾須持續觀測降雨，儘早避難。

大坪數也適用！Ecovacs掃拖機器人下殺6688元

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／新北+13「新莊6例最多」各區數據公布　11人感染源在
快訊／不只中友百貨！這間光南、萬波也有確診者足跡
LIVE／新北將公布「新型態生活指引」　侯友宜最新說明
訂婚10人↓可以辦！　陳時中：是禁止大型宴客
三立電視台累積2人染疫！　指揮中心說明
本土確診「維持30幾例」降不了！陳時中回應了
快訊／又有確診者足跡　台中中友百貨二度休館消毒
+30全在北台灣！嘉義持續破紀錄「連1個月+0」　確診地圖曝
快訊／黃偉哲改口！跟進六都　台南微解封「餐廳不開放內用」
微解封遭批「設局給地方扛」　陳時中：地方政府可自訂規定
健保推Covid 19通行證　陳時中說明使用原則
長者不打疫苗！醫師籲「往下開放」　陳時中認同曝原因
快訊／信義商圈大停電　台電回應了
今增6死！2人僅30多歲「一人住院情緒不穩輕生」
萬芳醫院遭爆「個案陰轉陽急封院」　指揮中心：增3確診匡列81
才爆2確診！宜蘭大溪漁港「現場畫面曝光」　遊客從B1排到1F
快訊／慈濟買疫苗獲准！　陳時中曝最新進度
0-6歲確診數佔比漸增！　陳時中曝「幼稚園不開」原因
華航貨運站染疫擴大！職場接觸者陽性個案「1家人確診」
快訊／北市信義商圈驚傳大停電！　A13大遠百「半小時一片黑」
北農三市場採檢結果曝　陳時中：前進指揮所今起解編
快訊／今增31例本土「分佈4縣市」　雙北各有13例！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美印太情報官：中國軍力增長不只威脅台灣　鄰國也危險

嫩妹志工遭「獵豹撲倒」狂咬喉嚨！攻擊瞬間曝光　手臂留驚人齒痕

吃魚咬到硬硬的！衰妹吐出驚見「完整噁黃大牙」　反胃作嘔到失眠

日本九州降「破紀錄」豪雨！鹿兒島、宮崎、熊本急撤25萬人

紐西蘭封太久！防疫讓孩童免疫力不足　致命病毒猛攻暴增近千例

大姐煮飯多加1調味…10弟妹2天內全暴斃！　爸媽外出逃一劫崩潰

北韓網軍肆虐！傳南韓多間軍火、研究機構遭駭客攻擊　引美國關注

法院拒接受匯豐文件為「孟晚舟事件」證據　引渡案將在8月落幕

義大利男殺害遊民！遭宏都拉斯600村民私刑「亂棍活活打死」

13名「哥倫比亞前軍人」涉刺殺海地總統！落網稱「策劃者叫Mike」

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

美印太情報官：中國軍力增長不只威脅台灣　鄰國也危險

嫩妹志工遭「獵豹撲倒」狂咬喉嚨！攻擊瞬間曝光　手臂留驚人齒痕

吃魚咬到硬硬的！衰妹吐出驚見「完整噁黃大牙」　反胃作嘔到失眠

日本九州降「破紀錄」豪雨！鹿兒島、宮崎、熊本急撤25萬人

紐西蘭封太久！防疫讓孩童免疫力不足　致命病毒猛攻暴增近千例

大姐煮飯多加1調味…10弟妹2天內全暴斃！　爸媽外出逃一劫崩潰

北韓網軍肆虐！傳南韓多間軍火、研究機構遭駭客攻擊　引美國關注

法院拒接受匯豐文件為「孟晚舟事件」證據　引渡案將在8月落幕

義大利男殺害遊民！遭宏都拉斯600村民私刑「亂棍活活打死」

13名「哥倫比亞前軍人」涉刺殺海地總統！落網稱「策劃者叫Mike」

快訊／新北＋13「新莊6例最多」各區數據公布　11人在北市染疫

美印太情報官：中國軍力增長不只威脅台灣　鄰國也危險

快訊／不只中友！光南、萬波也有足跡…「萬波店員」確診尚無案號

寶可夢口罩限量發售！天竺鼠車車羊毛氈好療癒

驚呼大谷翔平不是人　神之右手：怪物或機器人

「下麵」加了銷魂飛魚卵！基隆特色餐酒館　還能小酌看夕陽海

訂婚10人↓可以辦！陳時中：是禁止大型宴客

(G)I-DLE小娟參賽《101》幸福指數最低：穿校服跳舞，突認清事實

嫩妹志工遭「獵豹撲倒」狂咬喉嚨！攻擊瞬間曝光　手臂留驚人齒痕

三立電視台累積2人染疫　莊人祥：有跟衛生局了解，疫調進行中

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

國際熱門新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

母女在高速公路上大吵！15歲女「氣到跳車」遭輾斃

姐煮飯多加1調味　10弟妹2天內全暴斃

譚德塞：誰沒疫苗誰死

拜登想壓了！中美貨櫃運費飆漲1萬美元

代價好大！日媒爆福原愛3900萬豪宅沒了　還慘賠2億元　

研究：加州Epsilon變種恐使疫苗失效

即／微解封破滅！南韓激增1316例確診

暗殺海地總統刺客聲稱：只是想綁架

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

13秒看他「鬆開懷裡女娃」接球神技　老爸的抉擇驚呆千萬人

飛夏威夷打疫苗機票超俗　原因曝光

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

美國商務部宣布制裁14家中國企業　涉種族滅絕

更多熱門

相關新聞

南韓多間研究機構、軍火產業遭北韓駭客攻擊

南韓多間研究機構、軍火產業遭北韓駭客攻擊

南韓近日傳出多間國家研究機構、企業等遭到駭客攻擊，推測可能是受北韓（朝鮮）指使，包括韓國原子能研究院、韓國航空宇宙產業（KAI）、核融合研究院遭受到駭客攻擊，侵入內部網路。南韓國家情報院表示，幸好核心技術資料並未外洩。

日媒：唐鳳出席東奧　強化台日關係

日媒：唐鳳出席東奧　強化台日關係

掌摑飛踢便當還敢笑！比利時大使陸籍妻回國

掌摑飛踢便當還敢笑！比利時大使陸籍妻回國

即／韓激增1378例「再破紀錄」　升最高警戒

即／韓激增1378例「再破紀錄」　升最高警戒

日本老翁「接種4劑輝瑞」以為更有效

日本老翁「接種4劑輝瑞」以為更有效

關鍵字：

日韓要聞日本九州鹿兒島豪雨梅雨鋒面線狀降水帶

讀者迴響

熱門新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

童仲彥嗆最美性博士：可以多交流

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

《名偵探柯南》25年結局確定了！

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒跌進大排！送醫不治

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

快訊／今增31本土病例、另增6死

辣妹沒脫褲尿尿　媽以為中邪！真相更傻眼

母女在高速公路上大吵！15歲女「氣到跳車」遭輾斃

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面