日本九州降「破紀錄」豪雨！鹿兒島、宮崎、熊本急撤25萬人

▲日本靜岡縣熱海市發生土石流。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本受到梅雨鋒面發展旺盛的影響，連日來降下強烈豪大雨，九州地方今（10）日再度觀測到線狀降水帶，使得日本氣象廳一大早緊急針對九州南部的鹿兒島、宮崎、熊本3個縣發佈「大雨特別警報」，呼籲縣內7個市鎮的25萬名居民緊急避難、嚴防災情。

根據日媒《朝日新聞》、《NHK》報導，鹿兒島縣薩摩地區10日凌晨3時29分、7時39分觀測到線狀降水帶生成，直到10日早晨的6個小時降雨量，薩摩町為285mm、蝦野市（えびの市）247mm、宮崎縣小林市197.5mm，刷新當地史上的最高觀測紀錄。

根據NHK所取得的影像，鹿兒島縣薩摩川內市河水氾濫，公園與市區街道傳出淹水災情；鹿兒島縣伊佐市也有民眾親自拍到，川內川支流附近的田地與道路都慘遭淹沒，民宅傳出淹水災情。

報導指出，受到這場大雨的影響，熊本縣人吉市、宮崎縣蝦野市、鹿兒島縣出水市、薩摩川內市、伊佐市、薩摩町、湧水町等7個市町發布警戒級別5級的「緊急安全確保」，另外還針對3個縣的13個市町村的12萬名居民發佈4級的「避難指示」。

福岡管區氣象台在10日上午召開臨時記者會，表示九州西邊的海域上觀測到積雨雲，預測降雨恐怕得持續到明（11）日，呼籲民眾須持續觀測降雨，儘早避難。

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