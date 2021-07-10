微解封被罵翻！指揮中心本來不想開放　「決策2考量」曝光

▲餐飲業有條件開放內用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

台灣在三級警戒並存的狀態下，日前宣布「有條件開放」部分行業，各界對於微解封內容多有討論，更有多數聲音指向「確診數還沒歸零，不應開啟內用」。不過，有知情人士透露，其實這是「不得已的權宜措施」，指揮中心是傾向不開放，但考慮到民生經濟，還是執行小範圍的妥協。

面對病例數尚未完全歸零，但指揮中心仍決議開放某部分行業可讓民眾進入。這項規定引來不少討論聲浪，有人認為「再不解，店家快倒光了」，也有持反對意見認為「解封了會不會再有另一波？」對此，知情人士指出「指揮中心理論上，傾向不開」。

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知情人士提到，從5／19至今，台灣民眾在這段時間已經相當自律，也配合得很好，可是近兩週也可以觀察到已經有點受不了，開始有往外跑的現象，「坦白說，目前沒有開放條件」，可是為了民生經濟、人民的狀態，不得不做這項決定，否則再這樣下去，有些人收入真的會受到很大影響，就算有紓困，也沒辦法得到完整的效果，因此不得不選擇這樣的方式。

▲電影院若符合指揮中心指引，可有條件開放民眾進場。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣已經感受「零確診」相當長的一段時間，但自5月爆發以來，人民不只「自主封城」、自律戴上口罩，保持社交距離，為的就是希望在疫苗尚未足夠的同時，以NPI（非藥物介入措施）的方式補足，並回到過去可以安心出門的日子。中國醫藥大學附醫感染管制中心副院長黃高彬則說，台灣的先天優勢也讓我們看到可能性。

黃高彬指出，因為台灣本身是一個島嶼，沒有相接的鄰國，相較之下也不太會有私底下交流，除此之外，只要能把理由講得出來的決策，民眾配合度也都蠻高，這2點就可達到確診數下降。至於亟需的疫苗接種，他則認為，政策可以再檢討，像是疫苗進來時，如何不要造成所謂的「疫苗猶豫」，也就是緩打潮；另外，像是民眾聚集的場所也要加強施打，北農、環南市場就是一個例子，因為病毒是人傳人，而傳播就是發生在這些地方。

黃高彬強調，雖然民眾本身有認知，可自我執行阻斷感染鍊的措施，但最重要的是政府要找出潛在感染源，才有可能歸零，連帶也會影響到人民是否願意去公共場所消費等考量，因此還是要對仍有潛在感染者的地方，進一步檢討政策。