一圖看懂太魯閣國家公園微解封　布洛彎+砂卡礑+山月吊橋這樣玩

▲針對3級警戒微解封，太管處微調相關景點管制措施。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布維持疫情三級警戒部分微解封，太魯閣國家公園管理處考量遊客需求，並依據中央最新防疫指引，自7月13日起開放部分遊憩景點，將視疫情及人流狀況滾動檢討各項管制措施。

有條件開放遊憩據點，適時檢討防疫措施

室內展館與戶外遊憩據點部分：

太管處為開放適當遊憩據點供遊客遊憩利用，開放室內展館包含：太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處遊客中心，各展館均實施實聯制控管遊客容留；戶外遊憩據點包含：山月吊橋搭配停車場容量數開放40%預約名額、流芳橋觀景台、岳王亭吊橋、蘭亭、豁然亭、武嶺觀景台均開放，其中武嶺觀景台尤屬熱門景點，太管處將協請區內警政、林政、公路單位加強交通疏導，並利用官網、臉書及公路資訊看板，委請警察廣播電台發布合歡山區交通人流訊息，方便遊客即時取得資訊分流人車潮。各處停車場停車數減為原數量之40%，並將視現場狀況加強監測人流，必要時得予關閉。

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▲崇德步道觀景台。

生態保護區與園區步道開放情形：

生態保護區與其他管制區步道（錐麓古道等）含山屋部分仍維持關閉，暫不開放，已獲得許可進入者其許可證自動作廢。至於園區步道包括：得卡倫、同禮步道、豁然亭、長春祠、崇德、匯德、小錐麓、九曲洞、燕子口、綠水文山、合歡主峰、石門山、小奇萊、合歡西北峰、合歡東峰、合歡尖山、屏風山、合歡溪等將開放遊客從事遊憩活動，其中砂卡礑、白楊、綠水等步道因遊客安全防護工程施作中，仍維持關閉。遊客應遵守停止戶外10人以上聚會及戴口罩等防疫規定。太管處將視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整。

遊憩據點賣店防疫措施：

本園區遊憩服務據點包括：遊客中心、布洛灣台地、3棟5間、山月村、天祥、神木與小風口等7處賣店，營運業者如確依防疫管理規定可自行評估自7月13日起復業營運：室內場所應採實聯制、單一出入口，引導分流，維持安全社交距離，戴口罩，量體溫以及加強環境清消；餐廳應採梅花座入座，用餐區及取餐區設隔板，禁止合菜共食，以個人套餐或自助餐型式供餐，自助餐僅限由服務生統一夾菜，並加強員工健康管理；住宿小木屋每1間木屋住宿人數以4人為限。

▲九曲洞太魯閣峽谷。

太管處表示，如果花蓮縣政府或秀林鄉公所另有較嚴格的防疫管制或封閉措施，太管處亦將配合辦理。因疫情仍屬三級警戒，雖然太魯閣國家公園部分景點已依中央指引局部開放，仍籲請遊客務必遵守各項防疫規範，包括全程戴口罩、避免室內5人戶外10人群聚等規定，也呼籲相關業者應自行考量能否符合相關防疫規定，再從事相關活動，太管處亦將請內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊協助防疫稽查，遊客在從事休閒活動的同時，請遵守相關防疫措施，避免群聚，持續落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，共同為防疫把關。

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