獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F cup

▲17歲開始整形的Carina，陸續在眼睛到胸都等部位進行大改造 。（圖／Carina授權提供）

記者黃宥寧／綜合報導

人不愛美天誅地滅，愛美的風氣逐漸不限年齡且不分男女！從小鼻子塌又單眼皮的Carina受訪表示，她從17歲靠打工存到錢，進行第1次微整形讓鼻子挺起來，一路到現在27歲，則動了眼睛、鼻子等處。她坦言，對於整形「我喜歡越假越好，都花錢了，當然要人家一看就知道妳有整形」，至於花費，她笑稱投資自己當然開心才重要。

●從小覺得自己不夠漂亮

身高160公分45公斤身材纖細的Carina，完全看不出來是一個孩子的媽！Carina從17歲第一次打鼻子以微晶瓷微整方式，泡泡眼又單眼皮到不行的無神眼睛也透過縫雙眼皮進行改造，縫了2次因為都會掉下來成內雙，她在2016年直接進行割雙眼皮；而原本塌陷又沒山根的鼻子也做了3次手術才成現在超立體鼻型。

現年27歲的Carina表示，從17歲開始到現在，肉毒桿菌大概4個多月到6個多月都會去打，音波半年到一年一次，埋線也是一樣，從開始知道微整、整形的目的只有一個，素顏是好看的。加上她平常相當懶得去化妝，對此她認為皮膚保養是基本的，再來是五官的基礎；但在改造這幾年過程，許多身邊親友都向她說「已經很好了，不要再整」，但她認為「人生只有一次，我想整成自己喜歡的樣子，並沒有什麼錯」。

Carina覺得，畢竟每個人審美觀不同，自己開心最重要，至於花多少錢，她也沒在算，她認為「這筆投資自己的錢我願意花，自己看了開心才重要。」

▼眼睛及鼻子各整3次，Carina整形前判若兩人。（圖／Carina授權提供）

●整形這件事：越假越好

Carina對於整形這件事情，不諱言且大方承認「我喜歡越假越好，都花錢了，當然要人家一看就知道妳有整形」；但這條醜小鴨變天鵝的路其實相當不容易，因為家人不支持她整形，也認為將她生得好好的，不是說缺一根手指頭或少個眼睛，所以費用累積下來粗估破百萬，都靠自己存錢的。

身材外貌宛如模特兒的Carina還是有不滿意的地方！她因為生產後胸部只剩下B，所在生完小孩有去隆乳，但她認為懷孕過程中有脹奶到G，對此她認為應該還有空間可以繼續整大，且目標設定在大E小F。

▼左為Carina與兒子合照，右為她懷孕時期胖到76公斤模樣。（圖／Carina授權提供）

●外表亮麗卻有單親辛酸

外型已經相當完美的Carina其實是單親媽媽，在她生完兒子沒多久就與前夫離婚，小孩由她扶養。她表示，知道懷孕當下，她就霸氣告訴前夫「我不會為了小孩委曲求全自己，跟你在一起不快樂，我還是會與你離婚。」

Carina坦承單親媽媽這條路不容易，社會上也有正義魔人認為「小孩很可憐」，但她認為，那些人畢竟不是當事人，不會明白真相是如何，她就算是單親媽媽也能付出自己最大力量來照顧兒子。

當記者問「現在單身嗎？」充滿正能量Carina笑稱，「我單身但沒有追求者，沒有特別想戀愛」。單身的她，表示喜歡與自己獨處，也想好好照顧快滿4歲的兒子，就算未來有對象，條件也是必須「愛我兒子比愛我還多」。

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