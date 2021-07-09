　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F cup

▲▼整形前後大對比 。（圖／林小姐提供）

▲17歲開始整形的Carina，陸續在眼睛到胸都等部位進行大改造 。（圖／Carina授權提供）

記者黃宥寧／綜合報導

人不愛美天誅地滅，愛美的風氣逐漸不限年齡且不分男女！從小鼻子塌又單眼皮的Carina受訪表示，她從17歲靠打工存到錢，進行第1次微整形讓鼻子挺起來，一路到現在27歲，則動了眼睛、鼻子等處。她坦言，對於整形「我喜歡越假越好，都花錢了，當然要人家一看就知道妳有整形」，至於花費，她笑稱投資自己當然開心才重要。

●從小覺得自己不夠漂亮

身高160公分45公斤身材纖細的Carina，完全看不出來是一個孩子的媽！Carina從17歲第一次打鼻子以微晶瓷微整方式，泡泡眼又單眼皮到不行的無神眼睛也透過縫雙眼皮進行改造，縫了2次因為都會掉下來成內雙，她在2016年直接進行割雙眼皮；而原本塌陷又沒山根的鼻子也做了3次手術才成現在超立體鼻型。

現年27歲的Carina表示，從17歲開始到現在，肉毒桿菌大概4個多月到6個多月都會去打，音波半年到一年一次，埋線也是一樣，從開始知道微整、整形的目的只有一個，素顏是好看的。加上她平常相當懶得去化妝，對此她認為皮膚保養是基本的，再來是五官的基礎；但在改造這幾年過程，許多身邊親友都向她說「已經很好了，不要再整」，但她認為「人生只有一次，我想整成自己喜歡的樣子，並沒有什麼錯」。

Carina覺得，畢竟每個人審美觀不同，自己開心最重要，至於花多少錢，她也沒在算，她認為「這筆投資自己的錢我願意花，自己看了開心才重要。」

▼眼睛及鼻子各整3次，Carina整形前判若兩人。（圖／Carina授權提供）

▲▼ 整形前後。（圖／林小姐授權提供）

●整形這件事：越假越好

Carina對於整形這件事情，不諱言且大方承認「我喜歡越假越好，都花錢了，當然要人家一看就知道妳有整形」；但這條醜小鴨變天鵝的路其實相當不容易，因為家人不支持她整形，也認為將她生得好好的，不是說缺一根手指頭或少個眼睛，所以費用累積下來粗估破百萬，都靠自己存錢的。

身材外貌宛如模特兒的Carina還是有不滿意的地方！她因為生產後胸部只剩下B，所在生完小孩有去隆乳，但她認為懷孕過程中有脹奶到G，對此她認為應該還有空間可以繼續整大，且目標設定在大E小F。

▼左為Carina與兒子合照，右為她懷孕時期胖到76公斤模樣。（圖／Carina授權提供）

▲▼ 整形前後。（圖／林小姐授權提供）

●外表亮麗卻有單親辛酸

外型已經相當完美的Carina其實是單親媽媽，在她生完兒子沒多久就與前夫離婚，小孩由她扶養。她表示，知道懷孕當下，她就霸氣告訴前夫「我不會為了小孩委曲求全自己，跟你在一起不快樂，我還是會與你離婚。」

Carina坦承單親媽媽這條路不容易，社會上也有正義魔人認為「小孩很可憐」，但她認為，那些人畢竟不是當事人，不會明白真相是如何，她就算是單親媽媽也能付出自己最大力量來照顧兒子。

當記者問「現在單身嗎？」充滿正能量Carina笑稱，「我單身但沒有追求者，沒有特別想戀愛」。單身的她，表示喜歡與自己獨處，也想好好照顧快滿4歲的兒子，就算未來有對象，條件也是必須「愛我兒子比愛我還多」。

經典必敗保養品

老闆說火災是誤傳！傳道士死前4分13秒影像曝：跑了罰錢不跑會死

彰化市地標防疫旅館惡火奪4命　喬友大樓淪「鬼屋」21年黑歷史曝

ET快訊
訂房大爆炸！武陵農場假日客滿排到10月　福壽山超訂要退323
26歲女見男網友一夜亡　父見屍心碎：被餵毒性侵害死
難產拿子宮　老公「劈2女生3子」帶回家喊：叫大媽！她忍50年
四大餐飲集團急轉彎！「全台門市暫停開放內用」
金門不限設籍開放40歲↑打AZ　外地人擠爆機場！
11縣市可在餐廳大啖美食　六都僅剩台南開放內用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

26歲女高雄會男網友一夜亡　父見屍心碎討公道：被餵毒性侵害死

難產掉拿子宮…老公「劈2女生3子」帶回家喊：叫大媽！她忍50年崩潰

11男女偷解封摩鐵包棟狂歡　惡煞來訪押走4人球棒毒打...內幕曝

獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F cup

快訊／國道1號369.8K聯結車翻覆　整路都是爛泥巴...北上全塞爆

無視防疫規範群聚開賭　永康警大動作逮10移工堵防疫破口

PTT轉貼「某綠皮紅骨政黨擋疫苗」　網友遭警移送法院裁定不罰

他酒駕通緝裸上身無罩駕駛　謊報哥哥個資「真實身份全曝光」

嚴防病毒隨人潮遊客移動　宜縣餐飲及攤商一律外帶不得內用

台北女南下高雄會網友暴斃！　爸「沉默悲痛」奔殯儀館料理後事

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

26歲女高雄會男網友一夜亡　父見屍心碎討公道：被餵毒性侵害死

難產掉拿子宮…老公「劈2女生3子」帶回家喊：叫大媽！她忍50年崩潰

11男女偷解封摩鐵包棟狂歡　惡煞來訪押走4人球棒毒打...內幕曝

獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F cup

快訊／國道1號369.8K聯結車翻覆　整路都是爛泥巴...北上全塞爆

無視防疫規範群聚開賭　永康警大動作逮10移工堵防疫破口

PTT轉貼「某綠皮紅骨政黨擋疫苗」　網友遭警移送法院裁定不罰

他酒駕通緝裸上身無罩駕駛　謊報哥哥個資「真實身份全曝光」

嚴防病毒隨人潮遊客移動　宜縣餐飲及攤商一律外帶不得內用

台北女南下高雄會網友暴斃！　爸「沉默悲痛」奔殯儀館料理後事

快訊／雲林微解封急轉彎　夜市餐廳小吃攤一律外帶不內用　

國際最夯議題！央行：Fed將於何時端走雞尾酒盆？

衛福部購550台救命神器全數到貨！　「這家醫院」配到48台最多

7愛滋病患染新冠！台派怒嗆柯文哲「隱瞞疫情」　他搖頭：害慘防疫

自用車違規載貨罰很大！　保障合法運輸業者及消費者權益

很危險！台鐵內壢站周邊人車爭道　謝美英籲市府重視

桃園文化場館微解封　9家場館及各圖書分館仍閉館

屬鼠五星好運有貴人！虎遇真愛要沉住氣　12生肖最新運勢曝光　

桃園景福宮不跟進微解封！只能在廟埕拜拜　送淨符和疫情退散文

雪霸國家公園「玩前必讀」出爐　停車位減6成！室內據點實聯制

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

北市熱心警猝死　48歲不菸不酒

台北女裸下身猝死套房！2男網友吐：有做過

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

以為她睡著了？台北女陳屍網友租屋

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

新竹縣跟進微解封　12空間規範一次看清

即／北市警猝死！PCR採檢、初判死因出爐

即／基隆婦「頭部重創」慘死！二兒子涉嫌重大遭逮捕

假護理師詐薪　真實背景嚇死人！

即／永春市場熱區旁男墜樓！躺中庭亡

酒店小姐上岸被騙！　小開男友榨乾570萬後封鎖

台北女會網友猝死！父悲認屍「死因曝光」

新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　3萬交保

更多熱門

相關新聞

水電工脫衣：來幫個忙　女兒嚇哭逃家揭狼父

水電工脫衣：來幫個忙　女兒嚇哭逃家揭狼父

台北1名從事水電工作的單親爸爸，某天晚上喝了酒，進女兒房間脫衣服，要女兒「幫個忙」，並把女兒的手強拉向自己下體，女兒嚇到大哭，單親爸才愣住停手，當晚女兒收拾行李連夜搬到朋友家，隔天在師長和母親輔導陪同下驗傷報案，台北地檢署9日依家庭暴力強制猥褻罪起訴這名單親爸。

她晃34FF豪乳「男生眼神想吃我」

她晃34FF豪乳「男生眼神想吃我」

免疫不等於不孕！適時求助「早日享好孕」

免疫不等於不孕！適時求助「早日享好孕」

為詐整形介紹費　竟唬弄高價抽脂

為詐整形介紹費　竟唬弄高價抽脂

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

關鍵字：

整形微整雙眼皮隆乳醫美單親

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面