整形要「威塑」變「微笑」　美妍館負責人唬弄抽脂術詐介紹費

▲美妍館負責人涉嫌為了介紹費，騙女客人花大錢做抽脂，實際上醫師施做的是較便宜的手術。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市1間美妍館負責人黃姓女子，涉嫌為了賺取整形仲介抽成，向客人佯稱可介紹醫師進行「威塑」抽脂手術，客人花了23萬元抽完後，才發現自己接受的其實是另一種比較便宜的「微笑」抽脂，2種手術使用的機器完全不同，價差約5、6萬元，台北地檢署調查後，認定黃女為了賺取60%抽成而騙人，依詐欺罪起訴黃女。

起訴指出，黃姓女子是台北市東區某在2018年底到2019年初左右，向楊姓女客人推薦，可以介紹到附近的整形診所，接受「威塑」抽脂手術，楊女信以為真，在2019年2月12日到診所，接受醫師進行肚子和大腿環抽手術，費用23萬元。

楊女手術後，上網查了一下幫她抽脂的醫師資料，赫然發現醫師在診所網頁上的簡歷，並沒有在幫人做「威塑」抽脂，追問之下才發現，原來自己做的是比較便宜的「微笑」抽脂，憤而委由律師控告黃女詐欺，黃女則否認騙人。

但醫師證稱，「微笑」、「威塑」手術用的是不同的抽脂機器，他當時是借別人的診所空間進行手術，而那間診所只有「微笑」抽脂機，2種手術價差約5、6萬元，黃女介紹客人可抽成60%，檢察官根據LINE對話紀錄等證據，認定黃女為了賺取較高的抽成，向客人佯稱進行較昂貴的抽脂術，涉嫌詐欺取財罪。

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