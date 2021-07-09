快訊／新北11例感染源曝光　新增環南攤商1人確診住板橋

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今新增11例確診個案，市長侯友宜於下午3點召開記者會對外說明。針對感染源分布，與北市相關的有6人，分別是北農4人、環南1人、公司1人。

確診感染分析中，家戶3人（27％）、醫療院所1人（9％）、感染源釐清中2人（18％）、職場5人（46％）。確診個案中；4人住院、7人於集中檢疫中心。

侯友宜說明，與環南有關的確診者居住於板橋，中和確診者新北工作每天去北農買菜被感染，公司個案則為台北交通運輸的員工。

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▼新北疫情0709。（圖／翻攝侯友宜直播）



▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

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