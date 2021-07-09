她生下「5.1kg巨嬰」和保齡球一樣重！　分娩卡16hrs痛到剖腹

Even more to love!! 由 Daily Mail 發佈於 2021年7月8日 星期四

記者吳美依／綜合報導

英國33歲婦女潔德（Jade Bayer）產下重達11磅5盎司（大約5.1公斤）的男嬰，重量「幾乎和一顆保齡球差不多」，兒子也因此成為該國近20年以來最巨大的嬰兒之一。她一共分娩16小時，孩子卻因體型太大而卡住，最後只好改為剖腹，還接受硬脊膜外麻醉（epidural），最後才順利生產。

《每日郵報》報導，潔德的肚子如吹氣球一般迅速隆起，最後甚至比自己懷上雙胞胎時還要大，她坦言懷孕後期非常痛苦，「我甚至懇求是否可以快點引產，因為我動彈不得，簡直無法呼吸」。

潔德4月5日在伍斯特郡皇家醫院（Worcestershire Royal Hospital）生下兒子，「他的體重與身長完全超乎預估，我想他大概和4個月的嬰兒差不多大」。助產護士們也紛紛表示，這是他們見過最巨大的嬰兒，忍不住檢查數字是否正確，還開玩笑說，這孩子的臍帶就像纜繩一樣。

▲英國一名男嬰剛出生時體重就飆破5.1公斤。（示意圖／CFP）



潔德表示，兒子根本穿不下新生兒的衣服，必須購買3到6個月齡的嬰兒裝。她起初決定親餵母乳，但卻發現孩子似乎永遠吃不飽，堅持3周後就改餵配方奶粉。

潔德表示，目前約12周大的兒子榮尼傑（Ronny-Jay Fewtrell）一切狀況都很良好，「他很平靜，很開心，也非常滿足，我跟他都睡得很好」。但她和29歲伴侶史考特（Scott Fewtrell）受訪時都急忙表示，這肯定是最後一個孩子了。

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