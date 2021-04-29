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生下近6kg巨嬰！嫩媽「孕肚太大」皮膚繃到流血　醫師以為雙胞胎

▲英國新手媽媽生下近6公斤巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／Amber Cumberland）

▲英國新手媽媽生下近6公斤的巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／Amber Cumberland）

記者吳美依／編譯

英國牛津郡21歲新手媽媽安柏（Amber Cumberland）產下重達12英鎊14盎司（大約5.8公斤）的寶寶，也是該國紀錄史上第2重的女嬰。她一度被醫師以為懷上雙胞胎，也因嬰兒體重吃盡苦頭，巨大孕肚爬滿妊娠紋，腹部皮膚被撐得極度緊繃，如果動作太大、太快站起來，就會流血。

《每日郵報》報導，安柏懷孕3個月起，孕肚開始迅速隆起，之後被寶寶體重壓迫腿、臀部神經，若沒有男友史考特（Scott Joy）的幫助，在床上根本難以翻身，坐骨神經痛的情況也相當嚴重。雖然她嘗試各種方法減輕痛苦，包括精油、沐浴鹽和穴道按摩等等，幫助卻十分有限。

▲英國新手媽媽生下近6公斤巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／Amber Cumberland）

▲安柏、男友史考特開心與女兒合照。（圖／翻攝自Facebook／Amber Cumberland）

安柏預產期2周後，於16日接受引產，手術經過24小時卻仍未生出小孩，才透過緊急剖腹，迎接女兒的到來。她說，自己的腹部皮膚幾乎「完全裂開」，分娩結束至今仍在等待治療，「我的肚臍周圍有一塊皮膚完全麻痺」，但可能還需要一段時間才能慢慢痊癒。

醫護人員也對於這名巨嬰感到新鮮又好奇，一些護士甚至為了親眼看到這個寶寶，自願加班，只為了一張合照。雖然安柏目前仍很虛弱，無法抱起女兒餵奶，但已經感覺好多了，也非常開心生下一個漂亮又健康的女兒。

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