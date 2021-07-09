熊出沒！護士露營夜宿《大河戀》景點　慘被拖出帳篷咬死

▲重約181公斤的熊一度離開營地，但過沒多久就返回並發動攻擊，把洛坎拖出帳篷外咬死。（示意圖／取自CC0圖庫／Pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州65歲女護士洛坎（Leah Lokan）與友人出遊前往蒙大拿州知名景點露營，豈料6日凌晨卻被一隻約181公斤的熊襲擊，直接從帳篷內被往外拖行，最終死亡。當地官員正在該區進行掃蕩，計畫在找到熊之後執行撲殺。

綜合BBC、美聯社等外媒報導，來自加州的洛坎是名護士，這幾日與姊妹友人共3人出遊，期間來到蒙大拿州小鎮奧萬多（Ovando），這裡因電影《大河戀》（A River Runs Through It）聞名，是許多遊客朝聖的景點之一。但就在6日凌晨3時左右，一隻熊接近營地帳篷，所幸隨即離去，一行人則把帳篷內的食物全都另外收好並固定，接著回到帳篷睡覺。

只不過，就在凌晨4時15分左右，這隻熊隨即返回帳篷且發動攻擊，洛坎直接被拖出帳篷外，最終身亡。另外2人則是被熊攻擊發出的聲響吵醒，立刻報警，並使用防熊噴霧把牠趕出營地。依據調查人員推估，熊的重量大約有181公斤左右，且事後闖入鎮上一間雞舍，殺死、吃掉好幾隻雞。

有關單位現正針對該地區進行掃蕩，計畫在發現熊之後進行撲殺作業。當局表示，類似事件在過去20年曾經發生過2次。

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