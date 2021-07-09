立陶宛總統記者會到一半「警報突然響」　身後戰機緊急升空

▲立陶宛總統瑙塞達與西班牙總理桑切斯發表聯合聲明，背後戰機緊急升空打斷記者會。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）8日與來訪的西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在空軍基地共同主持記者會，沒想到警報聲突然響起，2人身後的颱風戰鬥機必須緊急升空，攔截逼近波羅的海的俄國戰鬥機，記者會也被迫中斷。

根據德國之聲報導，這場記者會在立陶宛希奧利艾（Siauliai）空軍基地的機棚前舉行，當時瑙塞達正在對媒體發表談話，結果現場出現警報，飛行員緊急奔向總統身後的颱風戰鬥機（EF-2000）。

瑙塞達短暫的繼續發表談話，然後他和桑切斯都被請到一旁，軍方則緊急撤走講台和旗幟，替準備升空的戰鬥機開道。據悉，此次升空攔截是為應對一架自加里寧格勒起飛的俄國軍機，該軍機事先沒有提交飛行計畫。

立陶宛總統發言人向路透社表示，這架戰機是為執行緊急任務，兩國領導人都沒有面臨危險；立陶宛陸軍發言人也證實，該戰機於當地時間上午11時55分升空。