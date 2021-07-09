　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立陶宛總統記者會到一半「警報突然響」　身後戰機緊急升空

▲▼立陶宛總統瑙塞達與西班牙總理桑切斯發表聯合聲明，背後戰機緊急升空打斷記者會。（圖／路透社）

▲立陶宛總統瑙塞達與西班牙總理桑切斯發表聯合聲明，背後戰機緊急升空打斷記者會。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）8日與來訪的西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在空軍基地共同主持記者會，沒想到警報聲突然響起，2人身後的颱風戰鬥機必須緊急升空，攔截逼近波羅的海的俄國戰鬥機，記者會也被迫中斷。

根據德國之聲報導，這場記者會在立陶宛希奧利艾（Siauliai）空軍基地的機棚前舉行，當時瑙塞達正在對媒體發表談話，結果現場出現警報，飛行員緊急奔向總統身後的颱風戰鬥機（EF-2000）。

瑙塞達短暫的繼續發表談話，然後他和桑切斯都被請到一旁，軍方則緊急撤走講台和旗幟，替準備升空的戰鬥機開道。據悉，此次升空攔截是為應對一架自加里寧格勒起飛的俄國軍機，該軍機事先沒有提交飛行計畫。

立陶宛總統發言人向路透社表示，這架戰機是為執行緊急任務，兩國領導人都沒有面臨危險；立陶宛陸軍發言人也證實，該戰機於當地時間上午11時55分升空。

ET快訊
柯文哲去環南市場「被設局」？　他爆3疑點：真的被圍毆
快訊／環南市場篩檢　3人PCR陽性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

立陶宛總統記者會到一半「警報突然響」　身後戰機緊急升空

Delta變種守不住！韓首都圈可能「連升兩級」　直接最高等級防疫

全球染疫死亡人數破400萬　超過1億8502萬例確診

史上首次！NHK：東京奧運確定「零觀眾」　門票損失900億日圓

英國單日3.2萬人確診！　4000醫護專家反解封：危險不道德的實驗

英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

日本接種輝瑞累計554死　專家：首例不排除疫苗因果關係

東奧遲遲不公佈觀眾入場方案！贊助商受不了「直接宣布取消展位」

假照網紅將現原形！　挪威新法律：P圖、濾鏡須標明「經過後製」

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

立陶宛總統記者會到一半「警報突然響」　身後戰機緊急升空

Delta變種守不住！韓首都圈可能「連升兩級」　直接最高等級防疫

全球染疫死亡人數破400萬　超過1億8502萬例確診

史上首次！NHK：東京奧運確定「零觀眾」　門票損失900億日圓

英國單日3.2萬人確診！　4000醫護專家反解封：危險不道德的實驗

英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

日本接種輝瑞累計554死　專家：首例不排除疫苗因果關係

東奧遲遲不公佈觀眾入場方案！贊助商受不了「直接宣布取消展位」

假照網紅將現原形！　挪威新法律：P圖、濾鏡須標明「經過後製」

球王桃田賢斗染金髮誓言在東奧奪金　「帶著感恩的心參賽」

《寶貝老闆2》原班人馬回歸！　亞歷鮑德溫很自豪：我小孩都很愛

立陶宛總統記者會到一半「警報突然響」　身後戰機緊急升空

柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」　劉寶傑：鋪好的局

融資千萬All in航海王　「慘虧40%」讓他崩潰了：下一步怎救

716微解封「29張圖表」懶人包大全！可以去玩了　三級倒數18天放風

溫網／前球后普莉絲可娃對決球后巴蒂　拼生涯首座大滿貫

Angelababy：戀愛需要小心機！上節目「不提黃曉明」開口洩愛情觀

「設局說」目的已達成！學者列柯文哲8謊言：草包不會新把戲

KD私生活曝光！沒女友抽很多大麻　美記者直呼「超無趣」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

國際熱門新聞

南韓首都圈防疫　可能升至最高級

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

快訊／美駐巴格達大使館遭飛彈襲擊

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

NHK：東奧確定不開放觀眾入場

他示範降落「地表最危險機場」！網嚇爆：好焦慮

全球染疫破400萬　1.8億人確診

英立法禁止活煮龍蝦　科學證明牠們有痛覺

英增3萬確診　專家：解封不道德

睡覺臉癢癢　女眼球被老鼠啃咬

海地總統身中12槍死！嫌犯疑為外籍傭兵

驚！日本市立動物園5年內養死47頭動物

日本打輝瑞爆554死　首例與疫苗有關

更多熱門

相關新聞

超商限量開賣嵜本生吐司濃湯吐司箱

超商限量開賣嵜本生吐司濃湯吐司箱

在家防疫也要享受下午茶時光！來自日本大阪超人氣生吐司名店「嵜本SAKImoto Bakery」首度推出濃湯吐司箱，裡頭有番茄通心麵、海鮮巧達濃湯搭配招牌極美自然吐司，即日起於超商團購開賣，首波限量600份，現在可是8折就能吃到，把握機會下單。

立陶宛無懼中制裁：今秋在台設處

立陶宛無懼中制裁：今秋在台設處

限量開吃！超商獨賣6款立陶宛巧克力

限量開吃！超商獨賣6款立陶宛巧克力

感謝立陶宛2萬　義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

感謝立陶宛2萬　義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

義美報恩小泡芙專屬外盒曝光！　設計包裝立陶宛外交部次長按讚

義美報恩小泡芙專屬外盒曝光！　設計包裝立陶宛外交部次長按讚

關鍵字：

立陶宛EF-2000

讀者迴響

熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

女腹脹…醫從肚臍「拉出滿桌肉羹」！驚悚照網看傻

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

「狠愛演」解散近況曝　他流量破億超驚人

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

快訊／2萬4千元以上勞工收入少2成　即可請領1萬元補貼

江宏傑IG自介改掉了！再也不是「福原愛老公」

柯文哲被設局？名嘴爆3疑點：真被圍毆

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面