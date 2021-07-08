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立陶宛經長：最快10月在台設處　不擔心中國制裁

▲▼立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）。（圖／路透）

▲立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特訪問中表示，國會已在著手進行在台設處的相關程序。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林7日專電

立陶宛經濟部長阿爾莫奈特接受德國媒體訪問時透露，預計今年10月或11 月在台灣成立辦事處，她並表示不擔心中國的制裁。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）接受「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時表示，立陶宛正進行相關立法程序，預計今年10月或11月在台灣成立辦事處，她並強調立陶宛不擔心中國的制裁。

阿爾莫奈特指出，立陶宛是一個出口導向的經濟體，設處目的是為立陶宛企業尋找新的市場；此外，目前歐洲各國面臨晶片短缺，台灣是全球主要晶片生產國，立陶宛企業希望尋找更多與台灣合作的機會。

阿爾莫奈特表示，2年前以議員身份訪問台灣時就在想，儘管兩國有很強的友誼，雙方企業也有興趣建立夥伴關係，為何立陶宛在台灣沒有成立辦事處。

她強調，兩國在1990年代初就建立友誼，台灣曾幫助立陶宛和其它波羅的海國家轉型成自由民主和市場經濟。

去年10月大選後上台的立陶宛政府對台灣高度友好，今年3月在國會提案修法，讓政府得以派駐商務代表到國外，為在台灣成立辦事處預作準備。

上月22日，立陶宛宣布將捐贈2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，當時阿爾莫奈特表示，去年台灣曾在立陶宛需要的時候捐贈10萬片口罩，「幫助有需要的真朋友不用猶豫」。

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