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水果飯前吃、飯後吃？營養師曝「最佳吃水果時間」

▲▼ 防疫,維生素C,腸道,健康,免疫力,水果,奇異果。（圖／pixabay）▲吃水果也分時間。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

多吃青菜水果有益身體健康，但其實吃水果也有分時段，吃錯時間還可能會傷身，營養師高敏敏提醒，尤其腸胃不佳的人，更要避免空腹吃酸性水果，像是鳳梨、奇異果等等，否則容易刺激胃酸分泌過多，長期下來對身體造成不良影響。

高敏敏在臉書發文表示，許多人都會詢問，「水果到底是飯前吃還是飯後吃，其實應該針對每一個人的不同狀態，分時間、也挑水果吃」，才能真正達到對身體的助益。

▲吃水果也分時段。（圖／截取自高敏敏營養師臉書）
▲針對個人狀況挑選水果種類，以及分時段攝取，身體吸收營養效果更佳。（圖／截取自高敏敏營養師臉書）

1.一般健康人：想到就吃
當季新鮮水果一次一個拳頭大或碗裝8分滿，一天吃2~4次。
 
2.吃大餐時：飯後吃
有消化酵素的水果幫助提高消化力，推薦水果：鳳梨、木瓜、奇異果。
 
3.高血糖的人：兩餐中間吃
低GI高纖維的水果避免血糖波動大、增加飽足感，推薦水果：芭樂、蘋果、小番茄。

4.運動族：運動後1小時內吃
中高GI的水果幫助體力能量回補，推薦水果：香蕉、西瓜、葡萄。

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5.胃不好的人：避免空腹吃酸性水果
避免空腹吃口感較酸、有蛋白酶的水果，避免刺激胃酸分泌，例如：鳳梨、奇異果、檸檬。

6.水果代替下午茶點心
高敏敏也建議，蔬果常攝取不足的人，可以水果代替高熱量的下午茶點心或手搖飲料，飯後吃點有消化酵素的水果可幫助消化，只要掌握份量，就能安心、開心吃水果。

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