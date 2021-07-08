月薪80K→15K！健身教練轉當水電工 嘆：紓困1個月沒下文

▲放無薪假怕繳不出房貸，王育訢從健身教練變成水電工。（圖／受訪者提供）

記者潘姿吟／專題報導

新冠肺炎疫情衝擊，改變了世界、改變了你我，「失業、無薪假」這個話題，變成了軍公教鐵飯碗之外，人人的必修課。

有一句話這麼說「不要在該奮鬥的年紀選擇了安逸」，健身教練王育訢奉行的理念，年輕時不吃苦、老來必受苦，所以投入運動產業這一行20多年來的他很清楚，苦和累只是生活的原味，努力是為了累積成功的資本。本土疫情爆發前，他已經是國民運動中心的主管。

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然而，自從宣布三級警戒，運動場館被要求停業那一天起，王育訢的世界全變了樣。

疫情籠罩被迫停業 失業陰霾如無差別殺人

還好嗎？王育訢說：「大家都很心慌！」運動中心被迫停業，全體員工放無薪假，夾在老闆與員工之間的他，第一時間擔心的不是自己，他說：「這個角色會比較在意員工怎麼辦？如何安置？我自己知道，政府的動作可能沒那麼快……」

雖然知道政府一定會祭出一些措施，但王育訢很清楚，不管是補助還是紓困，都可能因為中央主管機關或地方政府對產業特性不熟悉、沒有明確條款，或難以釐清權責範圍，導致訂定出不適用於運動健身行業的方案，「可能，最後還是幫不上忙。」藏在心底的最壞打算，他從不敢對外說。

王育訢語氣無奈：「同仁問的一些問題，我不是不回答，而是實在沒有答案。」

他不是魯蛇，也有一技之長，疫情爆發之前，從來沒想過「中年失業」發生在自己身上，「這次全遇上了，面對幾乎等同失業的無薪假，才發現，努力或不努力都會遇到，能力強或不強也是同一個結局。」他說，疫情籠罩下，失業簡直是「無差別隨機殺人」。

中年失業 平常多做一點的習慣派上用場

眼見房貸可能繳不出來、生活又馬上會陷入困境，65年次的他，不得不為自己打算，「可是，又沒有其他專長！」長嘆一口氣，身為家中經濟支柱的他，實在沒有悲觀的本錢。

▲專業的資深健身教練王育訢認為安全第一，進行線上課程必須先評估對方身體狀況，否則很危險。（圖／受訪者提供）

王育訢是體育大學科班出身，擁有健身教練證照、體適能教練證照、游泳教練證照、救生員證照，與相關工作多年經驗，但相關產業都停擺，「台中地區又更慘，因為缺水限水，4月游泳池就關閉，救生員、游泳教練失業更久，看來也只能打零工！」

「周遭的大家都去當外送員！」他坦言，外送員不失為疫情風口上的一個選擇，但每天接觸的人太多、太雜，存在一定的風險。

可是，疫情之下，還挑工作嗎？接觸對象極少的工作能有哪些呢？

健身教練打零工 加入水電工班作求生存

這時，王育訢過去的努力派上用場。他不是斜槓，而是多年任職於不同場館的經驗與人脈累積。

他娓娓道來，「每一家運動場館為了維持正常運作，一定都會有駐場或合作的機電、水電、空調、修繕……等設備維護保養工班。」

過去，只要場館發生電力事件搶修、水電冷氣照明設備安裝汰換，或 緊急事故需要危機應變處理時，他總是無役不與，「雖然不是業內專業，還是會盡量從旁協助。」他舉例，像是幫忙跑腿、傳遞東西、讓師傅不用爬上爬下。

防疫三級警戒從5月中開始，正是冷氣空調業準備邁入旺季的時間點，「我與師傅一直都有互動，所以在得知放無薪假後，就去幫忙打零工！」他說，工作範圍主要是場內引導，或協助開車、搬運、卸貨、傳遞、清潔等助手的工作，或者較為粗重一點的事務。

這對有運動習慣的他而言，雖然體力還算吃得消，工作中也可以學到一點偏技術面的專業，「可是，收入還不太行！」畢竟零工以臨時工計薪，每天工作8小時、日薪1500元，有案子才出動、沒案子就沒收入，1個月工作最少僅10天，最多不到20天。

▲三級警戒開始後，許多健身教練面臨無薪假與失業。（圖／CFP）

安全考量 反對一般民眾進行線上課程

「真的是好辛苦呀！」身邊的人心疼他，從月收入8萬到只剩下不到2成，「為什麼不跟大家一樣，經營收費制的線上課程？」他認為，水可載舟亦可覆舟，運動可以讓人健康，也可能讓人受傷。

不是因為食古不化或跟不上時代，這是體育人的道德堅持。王育訢解釋：「線上課程並不是不好，但現階段大家的配套措施還不夠完整！教一般人運動的難度非常高，在沒有確切評估對方的身體狀況前，貿然就進行遠端教學，非常危險，輕則運動傷害，重則心臟病發，怎麼辦？這些在國外都是發生過的案例。」運動一定有風險，站在責任感與教育的角度，他強調安全第一，不只是簽切結書這麼簡單而已。

經濟困難、日子難過，打零工的收入不夠怎麼辦？他說，已經向銀行申請房貸寬限期，也申請了紓困補助，至於多久會核發？沒有明確的消息，他只知道，送件至今已經超過1個月，「到底進度如何？也不清楚！」對他而言，政府只是丟了一個補助的說法，「事實上，手續非常繁瑣，認定非常困難！」焦頭爛額的他，還有同僚的情緒得處理。

「不知何時是盡頭？」雖然會沒工作，也傾向暫時不開放的他心想，「咬牙多撐一下就過去了，日子再差也不過如此。」因為即便微解封，消費信心還不會回來，不如疫苗施打順利、疫情控制穩定再說。畢竟，心安了，才有未來可言。