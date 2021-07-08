　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪80K→15K！健身教練轉當水電工 嘆：紓困1個月沒下文

▲▼放無薪假怕繳不出房貸，王育訢從健身教練變成水電工。（圖／受訪者王育訢提供）

▲放無薪假怕繳不出房貸，王育訢從健身教練變成水電工。（圖／受訪者提供）

記者潘姿吟／專題報導

新冠肺炎疫情衝擊，改變了世界、改變了你我，「失業、無薪假」這個話題，變成了軍公教鐵飯碗之外，人人的必修課。

有一句話這麼說「不要在該奮鬥的年紀選擇了安逸」，健身教練王育訢奉行的理念，年輕時不吃苦、老來必受苦，所以投入運動產業這一行20多年來的他很清楚，苦和累只是生活的原味，努力是為了累積成功的資本。本土疫情爆發前，他已經是國民運動中心的主管。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，自從宣布三級警戒，運動場館被要求停業那一天起，王育訢的世界全變了樣。

疫情籠罩被迫停業　失業陰霾如無差別殺人

還好嗎？王育訢說：「大家都很心慌！」運動中心被迫停業，全體員工放無薪假，夾在老闆與員工之間的他，第一時間擔心的不是自己，他說：「這個角色會比較在意員工怎麼辦？如何安置？我自己知道，政府的動作可能沒那麼快……」

雖然知道政府一定會祭出一些措施，但王育訢很清楚，不管是補助還是紓困，都可能因為中央主管機關或地方政府對產業特性不熟悉、沒有明確條款，或難以釐清權責範圍，導致訂定出不適用於運動健身行業的方案，「可能，最後還是幫不上忙。」藏在心底的最壞打算，他從不敢對外說。

王育訢語氣無奈：「同仁問的一些問題，我不是不回答，而是實在沒有答案。」

他不是魯蛇，也有一技之長，疫情爆發之前，從來沒想過「中年失業」發生在自己身上，「這次全遇上了，面對幾乎等同失業的無薪假，才發現，努力或不努力都會遇到，能力強或不強也是同一個結局。」他說，疫情籠罩下，失業簡直是「無差別隨機殺人」。

中年失業　平常多做一點的習慣派上用場

眼見房貸可能繳不出來、生活又馬上會陷入困境，65年次的他，不得不為自己打算，「可是，又沒有其他專長！」長嘆一口氣，身為家中經濟支柱的他，實在沒有悲觀的本錢。

▲▼放無薪假怕繳不出房貸，王育訢從健身教練變成水電工。（圖／受訪者王育訢提供）

▲專業的資深健身教練王育訢認為安全第一，進行線上課程必須先評估對方身體狀況，否則很危險。（圖／受訪者提供）

王育訢是體育大學科班出身，擁有健身教練證照、體適能教練證照、游泳教練證照、救生員證照，與相關工作多年經驗，但相關產業都停擺，「台中地區又更慘，因為缺水限水，4月游泳池就關閉，救生員、游泳教練失業更久，看來也只能打零工！」

「周遭的大家都去當外送員！」他坦言，外送員不失為疫情風口上的一個選擇，但每天接觸的人太多、太雜，存在一定的風險。

可是，疫情之下，還挑工作嗎？接觸對象極少的工作能有哪些呢？

健身教練打零工　加入水電工班作求生存

這時，王育訢過去的努力派上用場。他不是斜槓，而是多年任職於不同場館的經驗與人脈累積。

他娓娓道來，「每一家運動場館為了維持正常運作，一定都會有駐場或合作的機電、水電、空調、修繕……等設備維護保養工班。」

過去，只要場館發生電力事件搶修、水電冷氣照明設備安裝汰換，或 緊急事故需要危機應變處理時，他總是無役不與，「雖然不是業內專業，還是會盡量從旁協助。」他舉例，像是幫忙跑腿、傳遞東西、讓師傅不用爬上爬下。

防疫三級警戒從5月中開始，正是冷氣空調業準備邁入旺季的時間點，「我與師傅一直都有互動，所以在得知放無薪假後，就去幫忙打零工！」他說，工作範圍主要是場內引導，或協助開車、搬運、卸貨、傳遞、清潔等助手的工作，或者較為粗重一點的事務。

這對有運動習慣的他而言，雖然體力還算吃得消，工作中也可以學到一點偏技術面的專業，「可是，收入還不太行！」畢竟零工以臨時工計薪，每天工作8小時、日薪1500元，有案子才出動、沒案子就沒收入，1個月工作最少僅10天，最多不到20天。

健身,健身房,女性,運動,正妹（圖／CFP）

▲三級警戒開始後，許多健身教練面臨無薪假與失業。（圖／CFP）

安全考量　反對一般民眾進行線上課程

「真的是好辛苦呀！」身邊的人心疼他，從月收入8萬到只剩下不到2成，「為什麼不跟大家一樣，經營收費制的線上課程？」他認為，水可載舟亦可覆舟，運動可以讓人健康，也可能讓人受傷。

不是因為食古不化或跟不上時代，這是體育人的道德堅持。王育訢解釋：「線上課程並不是不好，但現階段大家的配套措施還不夠完整！教一般人運動的難度非常高，在沒有確切評估對方的身體狀況前，貿然就進行遠端教學，非常危險，輕則運動傷害，重則心臟病發，怎麼辦？這些在國外都是發生過的案例。」運動一定有風險，站在責任感與教育的角度，他強調安全第一，不只是簽切結書這麼簡單而已。

經濟困難、日子難過，打零工的收入不夠怎麼辦？他說，已經向銀行申請房貸寬限期，也申請了紓困補助，至於多久會核發？沒有明確的消息，他只知道，送件至今已經超過1個月，「到底進度如何？也不清楚！」對他而言，政府只是丟了一個補助的說法，「事實上，手續非常繁瑣，認定非常困難！」焦頭爛額的他，還有同僚的情緒得處理。

「不知何時是盡頭？」雖然會沒工作，也傾向暫時不開放的他心想，「咬牙多撐一下就過去了，日子再差也不過如此。」因為即便微解封，消費信心還不會回來，不如疫苗施打順利、疫情控制穩定再說。畢竟，心安了，才有未來可言。

ET快訊
三級警戒擬延長726　陳時中認「還沒到降級條件」
獨／712微解封方案曝！餐廳開放內用　電影院、博物館也開放
北市48歲警猝死曾打過AZ！妻目睹陳屍沙發　不菸不酒留下2女
疫苗預約登記正式上路！　唐鳳：做過意願登記會保留
快訊／日本贈113萬劑AZ起飛了！　謝長廷曝疫苗上機畫面
3+11始末一次看！陳時中3度喊「我負責」　鄉民火了：700
柯文哲自稱被設局　衛福部還原現場反擊：有損他高智商形象
爆乳長髮妹PO網「30分鐘2500」　老司機開門驚喊：阿娘喂

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

感謝三度捐疫苗！高雄百貨推日本美食工藝展　大血拚酬謝相挺

交通場站「微解封」指引出爐！人流管制辦法曝　自由座仍停售

「8捅」淚狂流！急診醫曝1張「痛感照」　網跪：感覺捅到臺灣海峽

扶輪社135座正壓篩檢艙送115醫療院所　東港、潮州安泰醫院添利器

曾到海地出差！他大馬路上遇黑幫掃射「步槍抵著頭」：千萬別去

3+11始末一次看！陳時中3度喊「我負責」　鄉民火了：700多條人命

「疫苗是葷的就不打」！吃素長輩拒接種原因超傻眼...醫師解答了

迴紋針+橡皮筋阻口罩、護目鏡壓花臉　2張圖秒懂生活小物助防疫

防疫傷害！眼睛莫名暴痛到「想挖掉」　竟是紫外線殺菌燈惹禍

5萬月薪全歸零...「跑課幼教師」淪疫苗孤兒　憂解封也無法再任教

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

感謝三度捐疫苗！高雄百貨推日本美食工藝展　大血拚酬謝相挺

交通場站「微解封」指引出爐！人流管制辦法曝　自由座仍停售

「8捅」淚狂流！急診醫曝1張「痛感照」　網跪：感覺捅到臺灣海峽

扶輪社135座正壓篩檢艙送115醫療院所　東港、潮州安泰醫院添利器

曾到海地出差！他大馬路上遇黑幫掃射「步槍抵著頭」：千萬別去

3+11始末一次看！陳時中3度喊「我負責」　鄉民火了：700多條人命

「疫苗是葷的就不打」！吃素長輩拒接種原因超傻眼...醫師解答了

迴紋針+橡皮筋阻口罩、護目鏡壓花臉　2張圖秒懂生活小物助防疫

防疫傷害！眼睛莫名暴痛到「想挖掉」　竟是紫外線殺菌燈惹禍

5萬月薪全歸零...「跑課幼教師」淪疫苗孤兒　憂解封也無法再任教

少了前主唱...F.I.R.挨酸改名「RIP」　團長老婆怒斥：公開幹譙帶風向

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

庹宗康《飢餓》來回跳「打我啊笨蛋」　重現經典片段...三帥秒答

柯文哲怨中央沒討論疫苗預約系統　唐鳳：3場會議北市出席過2次

三級警戒恐延至726　陳時中：還沒到降級條件

巨大股東會通過發放8元現金股利　歐美解封今年營運再創高峰

感謝三度捐疫苗！高雄百貨推日本美食工藝展　大血拚酬謝相挺

小嫻定居屏東曝「越來越清楚自己要什麼」　感性情書謝粉絲

交通場站「微解封」指引出爐！人流管制辦法曝　自由座仍停售

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

生活熱門新聞

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

解封後這縣市恐成破口！　藥師分析最怕不是雙北

「各行業解封指引」最快今公布　開放內用意見不一！八大續禁停

溫朗東認買春！駁「不付錢」：朋友升級消費才不夠

快訊／712管制鬆綁指引公布　陳時中14:00親自說明

最新Rt值0.69！指揮中心擬重訂警戒標準

胖子列「第9類」優先打疫苗　沒這資料沒機會

網友推測「暗夜大火球」不是流星　天文台不排除可能性

讓12星座情人「一直黏著你」秘訣公開！網羞爆：真的超準

快訊／06：11花蓮5.4地震　最大震度4級

鄉民見1數據狂呼開吃「713降二級穩了」

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

他替年輕人開第一槍：1000萬劑輝瑞給12至30歲

癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁　父女飆160km送到了

更多熱門

相關新聞

疫語常人　美語幼教「苗財兩空」

疫語常人　美語幼教「苗財兩空」

「這已經不是我所認識的世界！」這話從擁有27年幼教教學經驗的Michelle口中說出，可以看到「中生代勞工」，在這波疫情中所承擔的壓力與負面情緒。由於Michelle是跑課老師，無法像正職老師領固定月薪，因此受到疫情影響，讓她收入瞬間歸零。

中央CDC配發27台HFNC　基隆醫院戰力提升

中央CDC配發27台HFNC　基隆醫院戰力提升

屏東Delta有移動雷區？楓港9人解隔又隔離　

屏東Delta有移動雷區？楓港9人解隔又隔離　

無薪假達1833家創歷史新高！　勞部：大多是小攤商、觀光業者

無薪假達1833家創歷史新高！　勞部：大多是小攤商、觀光業者

基隆長者施打率遠高全國平均　林右昌：完善流程規劃

基隆長者施打率遠高全國平均　林右昌：完善流程規劃

關鍵字：

紓困健身運動無薪假教練失業疫情疫語常人

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封指引出爐

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒爆江宏傑「與21歲女偶像親密」

解封後這縣市恐成破口！　藥師分析最怕不是雙北

「各行業解封指引」最快今公布　開放內用意見不一！八大續禁停

快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面