餐廳可微解封！麥當勞、頂呱呱7／26前「仍禁內用、不開放廁所」

▲餐廳開放微解封麥當勞不跟進。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布全台三級警戒續延至7月26日，但針對各行業實施「微解封」，包括餐飲業若維持實聯制，實施隔板或採梅花座，並遵守5大管理措施就可開放內用。對此，麥當勞、頂呱呱先後宣布「暫停內用至7月26日。」而漢堡王則確定7月13日將開放內用座位區。

麥當勞發出最新公告表示，雖政府鬆綁防疫政策，但為維護顧客及員工健康，「全台門市暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用仍持續延長至7月26日。」期間包括歡樂送全面實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施同步延長。目前門市仍採單一入出口並進行實聯制，入內須測量額溫，體溫達37.5度不得入內，而使用得來速之消費者也須配戴口罩並於完成實聯制後購餐。

業者表示期間也將針對相關防疫設施、人員調度、人流管制等做好積極規劃及準備，並根據疫情狀況及顧客需求滾動式評估，為適時開放內用做最好準備。另頂呱呱也表示「街邊店依舊暫停內用。」只提供外帶服務，但百貨門市、副品牌餐廳則配合百貨處理。

除外，漢堡王則宣布7月13日起將遵照政府微解封內用條件開放內用座位區，包括維持實聯制、社交距離宣導、戴口罩宣導告示，梅花座標示，以防護顧客安全，對內則持續強化員工定時消毒作業、健康管理宣導等相關應變。