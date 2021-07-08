故宮南北院7／13開園開館！4大防疫措施公布　兒童館暫停開放

▲故宮博物院將於7/13開放。（圖／故宮博物院）

記者林育綾／台北報導

全國疫情三級警戒將持續至7/26，不過7/13起部分場所將「微解封」鬆綁，國立故宮博物院今（8）日公布最新防疫措施，包括規劃預約參觀、人流管制，休息區也採梅花座，同時兒童展廳因較多互動、觸控裝置，暫不開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲故宮兒童學藝中心因較多互動、觸控裝置，暫不開放。（圖／記者林育綾攝）

故宮南北院4大防疫措施，公告如下：

配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，國立故宮博物院南北院區13日起恢復開園開館，提醒民眾入館時配合量測體溫、手部消毒、實聯制QR code或紙本登記，參觀時請全程佩戴口罩及保持1.5公尺社交距離，館內除餐廳外，其餘區域禁止飲食。為提供民眾安心的參觀環境，故宮依指揮中心發布的防疫指引，加強實施各項防疫管理措施，並依疫情發展滾動式檢討修正。

1、加強環境消毒：持續高頻率環境清潔消毒，展場每2小時清潔消毒1次，並針對扶手、電梯按鈕、門把、廁所等經常觸摸處加強消毒，每週1次於閉館後擴大消毒展場及公共空間。

2、實施人流管制：南北院區規劃預約參觀，近日將於南北院官網公告預約方式，原則上以每時段2小時為單位，場次間進行清場及消毒。各展廳及公共空間規劃單一出入口，進行人流降載及容留人數總量管制。

3、環境管理措施：南北院區休息區採梅花座，不開放兒童展廳（北院兒藝中心、南院兒創中心），暫停教育推廣活動、定時導覽，並暫停使用語音導覽機、公共飲水區、充電站及所有穿戴式、互動式、觸控式展示裝置。

4、南院園區管制：開放時間為每日上午5時至下午7時，戶外遊具暫停使用。各出入口及停車場等處設置實聯制QR code，入園人數以500人為上限，停車數量150台，開車、騎車民眾請由南大門進、南側門出。