電影院可以釣蝦場不行！他納悶「微解封標準奇怪」：大廳塞滿200人

▲7月13日開放20個場所營業。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

7月13日微解封以後，電影院等20個場所恢復營業，但並非回歸疫情前的自由狀態，而是在遵守防疫指引的前題下開放。有網友認為，微解封的規定過於繁雜矛盾，電影院可開放，不過人數較少的保齡球館、釣蝦場卻持續停業中，「微解封場所的標準是不是很奇怪？」

原PO在PTT表示，他個人也很希望電影院解封，但客觀來看，電影院一個大的影廳坐滿大約200人，「室內每平方公尺的人數，遠大於還被限制的保齡球館、釣蝦場..等等」，因此對於指揮中心的標準有點疑惑，人多且密集的電影院可開放，其他人數更少的場所卻不行？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲電影院即使開放也只能梅花座、禁飲食。（圖／記者屠惠剛攝）

網友紛紛留言，「電影院很危險吧，距離太近」、「圖書館不開放，這標準訂的很奇妙」、「5個朋友在家看NETFLIX不行，但電影院可以」、「財團壓力頂不住了」、「看會不會張口跟是不是密閉阿，以及是否有促進經濟的行為阿」、「我同事剛問我海邊不能去，山上不能去，能去哪？」

事實上，電影院雖然7月13日以後開放，但指揮中心說這是「有條件的開放」。場地方面，每次進場、散場都要全場消毒一次，工作人員消毒時應穿戴防護裝備；觀眾方面，以預售票為優先，電影播放全程戴口罩、不可飲食，且必須落實實聯制，座位也採取梅花座保持社交距離，所以梅花座的方式來坐，每個廳的上線人數剩一半，且觀眾口罩全程都不可以取下。

▼電影院微解封規定。（圖／指揮中心提供）