公費疫苗預約平台上路！屏東廣設服務台鼓勵登記：衝高施打率

▲民眾施打疫苗 。（圖／資料照，屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，並依此做為撥補疫苗數量的依據；屏東縣府團隊為讓民眾快速完成預約，加快疫苗施打速度，決定同步在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助，「爭取最多疫苗，衝高施打率，打造最高的保護力」。

縣府指出，7日晚間中央邀集各縣市政府進行視訊會議，決定將唐鳳政委帶領團隊開發的疫苗登記預約平台，讓「第九類」有罕見疾病及重大傷病或19-64歲的高風險疾病者、「第十類」50-64歲成人，可以上網到系統登記施打意願，並做為各縣市撥補疫苗數量的依據，13日到15日第二階段登記施打地點等，預計16日開始這一波疫苗的施打。

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潘孟安縣長因此連夜在縣府召開會議，配合中央時程做出下列決定：縣內68、67、66、65歲長者，將安排在7月13日前完成疫苗施打，時間、地點由村里長或村里幹事另行通知。

縣府所屬位於各鄉鎮市的戶政、地政、稅務、社政、衛生所等機關同步從8日下午2時起開設服務台，協助第九、十類民眾完成預約，請民眾攜帶身份證、健保卡及手機。

潘縣長表示，中央已經允諾後續疫苗會陸續撥補，將依年齡層逐步下修來為民眾施打，由於是依預約意願人數做為依據來撥補疫苗，因此，請符合資格的民眾一定要上網預約，縣府會提供協助服務。

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