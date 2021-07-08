斷言「Delta在台不易大流行」　沈富雄：一個月後見真章

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情逐漸趨緩，今(8日)確診案例已降到18例。前立委沈富雄指出，「雙城之亂」好不容易進入尾聲，舉國卻跟著全球陷入Delta新毒株的恐慌，「但Delta要在台灣造成另一波大流行非常不容易。大家看空的，我偏看多，沒關係，一個月後便見真章。」

沈富雄指出，有關Delta各種傳言唯一有科學根據的是：它傳得快，因此逐漸壓倒Alpha而成為主要病株，尤其在疫苗注射覆蓋率偏低的地方有燎原之勢。「其他來自專家學者、各方政客的人云亦云，都是未經思考、趁勢煽風，徒增人民不必要的焦慮。」

沈富雄表示，Delta的入境方式與Alpha完全一樣，把過去華航機師的3-11案的邊防破口補全即可，堵得了Alpha就堵得了Delta，「最近新增的自費防疫旅館及入境3PCR，顯然是經不起民間壓力而增加的矯枉過正。」

對於屏東的Delta確診案例，沈富雄指出，它在台灣的梅花座式的全民防護網下，經不起2至3輪即力竭而亡，高雄市長陳其邁以R0值計算，聲稱不到三星期確診數就會高達4000人，「事實是秘魯嬤孫入境已近一個月，確診數不過百，屏東枋寮週邊大篩14,136，全部呈陰。」

沈富雄指出，Delta的致死率及重病率都有可能比Alpha輕。WHO擔心的是病人多，醫療量能會不勝負荷，而且此株不滅，還會衍生新的病毒株，「如果不幸中鏢而且是重症，該擔心的是照顧你的醫護人員，而不是你！」