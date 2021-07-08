她IG上限動「居檢出包全校停課」　遭罰8千喊冤被騙：愚人節轉傳

▲高雄一名陳姓女子在今年愚人節當天，在IG上發布疫情假消息，被罰8000元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

台灣疫情進入社區感染，隨著疫情升溫，政府單位全面防堵假疫情消息，甚至祭出重罰，卻仍有假消息不斷在網路上傳遞。高雄一名陳姓女子今年愚人節時，在IG上發現限時動態，指高雄某大學交換生未滿14天居家檢疫等語，被人檢舉後，慘遭社維法送辦。高雄簡易庭日前審理後，判處陳女罰鍰8000元。

陳女今年4月1日，在自己的IG上張貼限時動態，內文轉貼高雄某大學運動會公告指出，「接獲教育部通報高雄市某大學之交換生出現未滿14天居家檢疫，高雄警局已開始著手調查，因此教育部告知需立即停辦運動會所有項目...明天課程將一同取消，請全體師生非必要不要進入校園上課」等語，被檢舉後，遭社維法送辦。

警方通知陳女到案後，陳女還向警方喊冤，因為當天是愚人節，自己也是被騙的。不過高雄簡易庭審理後認為，陳女未經求證即散佈相關不實消息，思慮不周，衡量其違法行為動機、目的、手段與智識程度等情形後，依法判處陳女罰鍰8000元，全案仍可上訴。

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