三重公寓大火「5人受困」　民眾驚：5秒後整棟爆炸燒起來！

▲公寓三樓冒出大量火煙。（圖／民眾提供）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區7日晚間11時許，力行路二段一棟公寓3樓突然有火舌竄出，屋內70歲老婦發現冷氣起火，趕緊奪門而出，去跟鄰居求救，回頭就看到火勢迅速擴大。警消到場，得知屋內有5人受困，拉水線入內協助受困的民眾下樓避難，一共疏散19名民眾，火勢在16分鐘後成功撲滅，所幸並無人員受困傷亡，確切燃燒原因有待調查釐清。

▲民眾聽到爆炸聲，回頭看到猛烈火舌從屋內竄出。（圖／民眾提供）

火警時猛烈的火舌伴隨陣陣黑煙，從公寓窗戶冒出，屋內民眾發現失火趕緊下樓避難，但4樓的一家四口因高溫濃煙擋住去路，一度受困屋內，起火的3樓也有住戶受困於大量濃煙，最後在警消拉水線入屋搜救時，成功脫困，共有19名民眾被疏散出來，均意識清楚並無大礙。

起火戶的張姓婦人表示，睡覺時聽到冷氣下方傳出「霹靂啪拉」的聲音，沒多久就看到火光竄出，趕緊跑到對門找鄰居求救，想要回去時就看到門口有大量濃煙冒出，數秒後火勢就開始擴大，擔心燒到廚房瓦斯桶爆炸，趕緊出外避難，十分擔心屋內養的鳥跟貓會因火警而死。另有目擊者指出，聞到煙味後出來查看，5秒鐘之後傳出爆炸聲「整棟都是火！」

▲公寓有民眾遭濃煙擋住去路，最後由警消協助下樓避難。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局第三大隊副大隊長王斌弘表示，警消於晚間11時2分獲報後，派出82名警消、16輛各式消防車及4輛救護車到場救災，並於16分鐘後成功撲滅火勢，並將受困民眾引導下樓，共計疏散19人，並無人員受困傷亡，初步估計燃燒雜物面積約30平方公尺，確切起火點及燃燒面積有待後續調查釐清。

▲張姓婦人驚恐表示，出外找鄰居求救，回頭就看到大量濃煙從門縫冒出。（圖／記者游宗樺攝）