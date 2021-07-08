絕不當中央空調！「4星座男」遇到真愛只對女友好

▲只對女友暖的4大星座男。（圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

暖男通常細心體貼，思考周到，更重要的是，能理解和體恤别人，但因為常常對許多女生好，被認為是中央空調，據《星座好朋友》網站指出，以下4個星座男生，如果遇到真正自己喜歡的人，絕對只對女友好！

第4名：水瓶男

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水瓶座男生屬於浪漫型，同是也願意坦誠自己，這也容易導致他們，有時候情緒起伏大，但他們顧及女生的想法，總是替另一半著想，甚至為了牽就對方，隱藏自己的情緒。

第3名：天秤男



天秤男深受異性歡迎，不是沒有原因，因為他們會觀察女生的情緒變化以及感覺，很多細微的細節都會注意到，因此常常被冠上花心、風流的稱號，不過，他們通常都會記住每一個紀念日，送禮物或約會地點都會令女朋友永銘在心。



第2名：處女男

處女座是出了名的完美主義，給人一種難以親近的感覺，卻隱藏著貼心的一面，讓想跟他們更近一步發展的人會愛上的個性，體貼程度絕對超肉麻，總會想很多方法去哄對方，有些人可能會覺得他們有點過頭無法接受，但這些都隱藏著他們的愛。



第1名：巨蟹男

巨蟹座給人第一印象，非常顧家體貼，因為他們非常在乎身邊的人，很懂得對方的感受，是超級照顧女友的男生，在照顧女朋友方面上，巨蟹男和處女男可是不相上下，總是喜歡黏人，根本世界只有女友。