跟小女友激情3次…分手嗆「外流肉照」：這麼愛玩！20歲男下場慘了

▲高雄20歲男恐嚇小女友，嗆要外流裸照，下場遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名20歲男子阿哲（化名）2019年初與年僅15歲的少女交往，雙方發生3次性行為，交往期間少女也傳送裸照給阿哲，但2人戀情被少女父親得知後，便無疾而終。不料，阿哲竟恐嚇少女要將私密照流出，嚇得少女在父親的陪同下報警處理，日前法院判決出爐！

判決指出，阿哲2018年12月間在臉書上認識年僅15歲的少女，2人2019年1月開始交往，同年5月分手，交往期間他曾3度在旅店、住處內，在不違反少女的意願下發生性行為，少女也曾傳送個人裸露身體的私密照給阿哲，2人的戀人被少女父親知曉後，才沒有繼續交往下去。

不料，阿哲2019年5月4日竟傳訊給少女，「ㄎㄎ，這麼愛玩，再不回，照片我一定傳出去，騙感情的」，傳訊期間也打了2通電話給少女，但對方都沒有接聽。少女事後見到阿哲的訊息嚇壞，擔心照片會被外流，心生恐懼，決定在父親的陪同下報警處理。

高雄地方法院勘驗各項事證後，認為阿哲明知少女未滿16歲，缺乏完全性自主同意能力，竟未能自我克制，法紀觀念淡薄，影響少女身心正常發展，事後還傳送訊息恐嚇少女，但審酌他坦承犯行，態度尚可，依3個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，各判有期徒刑10月，應執行有期徒刑2年；另依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。