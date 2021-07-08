讓12星座情人「一直黏著你」秘訣公開！網羞爆：真的超準

▲你也渴望另一半黏著你嗎？以下的招數不妨學起來。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

疫情期間與另一半相處時間越來越少，訊息、通話數銳減，才驚覺感情不如以往濃烈，已出現失溫危機了？想享受當初熱戀期兩人你儂我儂，極需感情黏濁度帶來的安全感嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析若想讓12星座情人黏著你，必須採取的行動，網友看完超羞瘋讚：「真的超準」、「形容超貼切」。

怎麼讓12星座情人黏著你，安德魯提醒請參考太陽、月亮及金星：

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1. 牡羊、獅子、射手座

火象星座充滿矛盾與糾結，嘴巴說不要，但黏起人來不得了，巴不得天天膩在一起，卻又擔心自己太黏太主動造成你的困擾，標準的心口不一。想讓他／她主動黏你，要懂得拿捏兩人的距離，這3星座閒不下來，因此千萬別在這時候去打擾，反而會招來反感，抓緊機會在他／她忙完時無縫接軌搭話；若你能表現得比他／她更加忙碌，並且做到「不主動去找、去煩」，3星座主動黏上你的機率會大增。

2.雙魚、巨蟹、天蠍座

水象星座非常需要安全感，但矛盾在於你也不能主動太黏，而是在日常生活中，讓他／她對你產生依賴感，建立能與你連結的習慣，讓人離不開你，像是一早醒來就會收到你的「早安」訊息，2人會一起下廚做飯，讓他／她因為這些習慣而想到你。但都需要一番努力，從日常滲透，讓這3星座不黏你都難。

3.雙子、天秤、水瓶座

他／她們是需要被在乎的一群、但不能約束，在愛情中非常注重感覺，認定感情是一段段回憶所組成，因此在一次次的相處中不能讓他／她產生不好回憶，反而要營造期待感。雖說風象3星座在感情中不太黏人，只要給他／她期待，見面毫無壓力，主動黏你的機率暴增。想讓他／她黏緊緊，你在感情中的掌握能力要很強，要避免見面時的爭執，否則分手時你會得到一句「跟你在一起真的很累」，事實上都是累積出來的。

4.金牛、處女、摩羯座

土象星座的獨立都是受環境所逼，不太相信人的個性，只好全攬自己身上。若想讓他／她們黏你，首先得取得他／她的信任感，感受到就算天塌下來也有你扛，另外也要具備實力才足以令人崇拜、心服口服；倘若你對人生沒有目標，或只會講些毫無建設性的話，只會讓對方覺得你在講幹話。這3星座很務實，一旦愛上就會無怨無悔，若一想到你就頭痛，等到忍耐不住就會切得一乾二淨。

精闢的分析讓網友感同身受狂喊準，「天秤準準準～～分手時說我覺得和你在一起好累喔！真的是長期累積；摩羯對有能力的人，完全沒有抵抗力，內心澎湃的崇拜」、「射手座男生就是這樣子，要很變態、又要假裝討厭他不想理他…… 」、「巨蟹真的是習慣依賴啦～～～～好準好準」。