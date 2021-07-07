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海地總統摩依士遭暗殺　總理：兇手是「外國份子武裝突擊隊」

記者林彥臣／綜合報導

台灣友邦海地總統摩依士於當地時間7日凌晨，在私人宅邸遭人暗殺，海地第一夫人也遭也受傷救治當中。總理約瑟夫在當地電台證實摩依士遭到暗殺的消息，並聲稱行兇的是一個包含外國分子在內的「武裝突擊隊」。

▲▼海地總統喬夫內爾摩依士（Jovenel Moïse） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地總統爾摩依士（Jovenel Moïse）遭到暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

根據《衛報》報導，總理約瑟夫聲明指出，6日晚間至7日凌晨1點之間，一群講西班牙語的身分不明人士，襲擊總統宅邸，導致元首身受重傷。

約瑟夫譴責兇手，「這是可憎、野蠻、不人道的行為」。同他也呼籲海地人保持冷靜，目前國家情勢穩定。

現年53歲的摩依士於2016年當選海地總統，並於2017年2月正式上台。海地做為美洲最貧困的國家，社會極度不安定，幫派份子橫行，綁架事件頻傳。反對者指責摩依士上台後對整頓治安毫無作為。

有鑑於此，聯合國安理會與美國、歐盟等呼籲海地應在2021年年底以前舉行透明公正的國會與總統大選。摩依士5日才剛宣布任命新任總理亨利（Ariel Henry），其最主要認為為舉行選舉。

據了解，海地官方語言為法語，多數國民講海地克里奧爾語（Kreyòl ayisyen），年輕人或商務人士講英語，在西班牙語的人士並不多見。

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