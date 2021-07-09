英靈媒3預言全中！「世界領袖遭暗殺」海地總統亡　梅根哈利也出事

▲英國靈媒阿烏朱拉（Nicolas Aujula）。（圖／翻攝自Facebook／Nicolas Aujula）

記者張方瑀／綜合報導

不止印度神童阿南德（Abhigya Anand）預言功力驚人，英國倫敦靈媒阿烏朱拉在去年底曾做出的3大預言，「一名男性世界領袖將會遭到暗殺」、「梅根可能會在電視上將英國皇室的黑暗面公諸於世」、「金卡戴珊會和肯伊威斯特分手」竟通通成真。

▲海地總統摩依士7日於家中遇刺身亡。（資料照／記者林敬旻攝）

靈媒阿烏朱拉（Nicolas Aujula）在2020年底曾對2021年做出預言，「我看見了幾個相當恐怖的景象，一名男性世界領袖將會遭到暗殺。」結果海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日於家中遇刺，身中12槍當場死亡，而28名嫌犯中更有2名美國人，警方也懷疑自稱是美國緝毒局（DEA）特工的槍手，實際上是外籍傭兵。

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▲哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪。（圖／路透）

除此之外，阿烏朱拉也提到，與丈夫哈利王子從英國皇室脫離出來的美國演員梅根（Meghan Markle），她可能會上電視，將英國王室的黑暗面公諸於世。哈利與梅根確實在3月接受美國知名媒體人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，引爆王室公關危機，英媒更形容，夫妻倆此舉等同於「按下核武按鈕」向王室宣戰。

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▲金卡戴珊和肯爺2021年結束7年婚姻。(圖／達志影像／美聯社）

最後，阿烏朱拉指出，好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）與實境秀名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的女女邂逅戀情，「可能她（金卡戴珊）會和肯伊威斯特（Kanye West）分手？」

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儘管金卡戴珊並未傳出女女戀，但她確實在2月向「肯爺」肯伊威斯特提出離婚，兩人會共同養育四個孩子。離婚主因據美媒報導，是兩人對未來的目標有了很大的出入，金卡戴珊持續在為成為一名律師努力，因此受夠肯伊威斯特不斷「扯後腿」講瘋話。

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