女包商會勘步道受困山區　警消5小時漏夜揹救

▲警消救護人員漏夜前往桃園山區救援。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府水務局野溪步道林姓女承包商2日與當地鄰長3一行人前往復興區雪霧鬧野溪會勘，因體力不支及腳部起水泡受傷倒地，警方傍晚接獲報案後立即偕同巴陵、復興消防分隊10人組成搜救隊伍前往搜救，終於在23時許發現林女，在現場給予初步包紮後，再以擔架及揹負方式輪流接力，於5小時後將林女安全接送至登山口處，由救護車送往醫治療。

▲救難人員對林女受傷腳部做檢傷包紥。（圖／大溪警分局提供）

大溪警分局表示，29歲林姓女子為水務局野溪步道建置承包商，昨日上午6時由當地鄰長帶領與另一名同事前往巡視會勘所承包建置步道路線，步道路線海拔約740公尺全長約6公里，一行3人在下午17時許返程距登山口約3公里處時，林女經過約11小時的行走山區，因攜帶食物不足造成體力不支及飢餓血醣下降頭暈，腳部也因穿著短筒雨鞋走了10多公里而起水泡受傷無法再行走，由帶隊鄰長打電話向警方求助。

▲▼從山區接送下山過程中，還需涉溪增加救援困難度。（圖／大溪警分局提供）

警、消救援隊伍經過數小時搜索，於昨晚23時找到到傷者林女，經現場檢傷包紮後，因林女無行走，救護人員用擔架及揹負方式輪流接駁，其間還須涉數公尺寬溪河，益增救援困難度，經過約5小時終於在今日上午4時許，將林女安全接送至登山口處。大溪警方呼籲，民眾欲前往山區要先行規劃並攜帶充足裝備及飲水與食物，並且需注意天候，需考量自身體能狀態，避免體力不支發生意外。

►國際牌熱銷料理家電 宅在家煮食都方便