為了紅衣男　她4年來無所不捐！鏈鋸、抗化手套、噴槍、住警器...

▲呂淑貞（右）因為支持擔任消防員的弟弟（左、呂君豪）連續4年來不間斷地捐裝備。（圖／新竹縣消防局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣民呂淑貞和黃鄭隆夫妻4年前開始年年捐贈物資給新竹縣消防局，從山搜、化災、火災裝備到救護器、耗材，無所不捐，總金額超過40萬元以上，緣起是因為呂淑貞有一位消防員弟弟，從最初「無心插柳」捐贈，到後來直接被消防員弟弟當成成金主募集；對此，呂淑貞謙虛地說，捐的都是小東西，無法和企業相比，但是這些都是自己當姊姊的，對弟弟的支持與愛。

呂淑貞說，2017年時想要捐贈安寧病床給醫院為長輩祈福，便詢問在北埔分隊擔任消防小隊長的弟弟呂君豪，是否有醫院的聯繫方式，呂君豪聽到後脫口回「也可以捐給消防隊啊！」呂淑貞才知道，原來消防隊受限經費或採購等問題，有些裝備器材無法即時添購，於是立刻答應。

▲▼呂淑貞和黃鄭隆夫妻年年捐物資，從山搜、化災、火災裝備到救護器、耗材，無所不捐，只要弟弟開口，就設法張羅。

弟一開口說，「發生火災時住警器的聲響可以提醒民眾趕快逃生」，呂淑貞就捐了2萬元的住警器給消防局；「分隊就在園區旁，有時候可能會遇到毒化災的病患」，呂淑貞又買了3雙抗化手套給分隊用，每雙近7千元；「最近山難特別多」，呂淑貞二話不說送上100米靜力繩、手持式鏈鋸、繩袋、鉤環和滑輪。只要聽到弟弟反映消防隊執勤有任何需要，呂淑貞立刻掏錢，要他快點去買。呂淑貞笑說「那些專業的東西我也不懂，只能出錢」。

最近疫情期間身為第一線的消防人員為了保護自己和他人，酒精消毒更為頻繁，但用一般的酒精噴瓶「壓一次、噴一次」不但用量大而且耗時，後來呂君豪發現有分隊的學弟將酒精裝至電動噴漆槍中，按一次可以平均廣泛的將酒精噴灑至器物上，省力又有效率，於是呂君豪就買了一支給從事交通業的岳父使用，岳父用後也說很方便；在一次的聊天中，呂君豪將此事和姊姊分享，呂淑貞聽到後立刻表示「幫我買30支捐給消防隊吧！」

沒想到呂君豪隔天又打電話給姊姊說，「有了槍，也要有子彈啊，酒精用量大，要買也不容易，順便也捐酒精吧！」呂淑貞轉身和先生商量，丈夫黃鄭隆當仁不讓說「這就交給我吧！」當天下午就把30桶1加侖的酒精載到消防局。

▲新竹縣消防局長孫福佑(右)感謝呂淑貞夫妻慷慨解囊、愛屋及烏。

呂淑貞家中還特地留了一面牆，掛上歷年來收到的感謝狀，每一面感謝狀代表的都是姊姊對弟弟的關愛，呂淑貞謙虛的說，「捐的都是小額，無法和大企業相比」，一旁的呂君豪先是竊笑表示，「不會要求太貴的東西啦，這樣才能細水長流、年年買」，後來又一臉正經改口，其實真的很謝謝姊姊，買的都是消防隊最需要的物品，有如及時雨，讓執勤更順手。

消防局長孫福佑感謝黃鄭隆和呂淑貞賢伉儷多年來對消防局的捐助與支持，對她與呂君豪的姊弟情深表示感動，愛屋及烏的精神更是令人感佩。

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