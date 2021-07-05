觀音三大工業區1800移工快篩出爐　回贈耐洗隔離衣感謝醫護辛勞

▲觀音工業區廠協會理事長蔡秋雄捐贈耐洗隔離衣給快篩站醫護人員。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市推動「固安計畫」在觀音工業區設立移工快篩站，已篩29家工廠1800人全數過關，為感謝醫護人員的辛勞，觀音工業區廠商協進會理事長蔡秋雄５日捐贈可重覆使用耐洗至少30次隔離衣，不但大大降低拋棄式隔離衣所製造大量醫療廢棄物，還降低購買成本。

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▲新屋分院長鄭明德（左一）感謝廠商贈隔離衣。（圖／記者楊熾興攝）

觀音工業區移工快篩站從上月16日設立以來，已完成29家工廠1800人快篩，觀音工業區服務中心主任賴彥成表示，29家工廠中也包括鄰近的桃園科技園區及環保科技園區２大工業區，快篩結果僅１人呈現陽性，但經PＣＲ檢測則為陰性。因此快篩續結果截至昨日為止全數過關。

▲▼耐洗隔離衣耐洗達30次以上，經消毒後可重覆穿脫使用。（圖／記者楊熾興攝）

為感謝進駐的部立桃園醫院新屋分院醫護人員的辛勞，蔡秋雄今日上午捐贈100件由隔離衣國家隊「聚紡公司」所生產的耐洗30次隔離衣給醫護人員使用，並由新屋分院鄭明德院長代表接受。蔡秋雄表示，這款隔離衣採不同於拋棄式所使用的不織布材質，改採聚酯織物再塗上PＵ（聚氨酯），達到防止血液病毒入侵。因此經過水洗消毒（噴灑次氯酸水或雙氧水）後即可重覆使用，大大降低拋棄式隔離衣所產生的醫療廢棄物，更因耐水洗30次售價僅為拋棄式的4到6倍，也降低購買成本，適用於診所醫療人員防護裝備。

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