款待心靈的無壓力整理術！勇敢說「不」由內而外實踐極簡生活

▲許多人因為明亮、清爽的生活環境而嚮往極簡生活。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

極簡生活常常與斷捨離畫上等號，很多人只注意到表面的「丟棄」，卻忽略了真正重要的是過程中更加了解自己、送走不適合自己的物品。橙實文化一群編輯媽媽近期攜手出版《款待心靈的無壓力整理術》提倡讓心靈歸零、透過簡單生活讓生命走出不同的樣貌。

人生有些階段被滿滿的責任感包圍，不知不覺中，老活在擔心裡，怕沒準備好，怕處理不完善，怕沒能防範，怕臨時需要，結果這樣的心思也反映在你的生活環境裡。許多人因為明亮、清爽的生活環境而嚮往極簡生活，直到施行斷捨離的過程才發現其實自己極需重整的是心靈空間，從居家環境、隨身物品到服裝穿搭，爬梳一番才發現，原來長期將不滿、猶豫、焦慮壓抑在潛意識已快喘不過氣，透過一步步實踐極簡，重新整理自己所擁有的物品並做出立即性的判斷，連帶也會影響未來購買行為上將多加考量各種因素。

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《款待心靈的無壓力整理術》一書建議，用勇敢拒絕磨練你的心智，讓你能更堅強果斷，捨棄不自在的人際往來重整社交關係，運用新科技處理事情，環保共享、零廢棄生活將使世界更美好，而這些將回相到你的生命深處，「你，將變得越來越好，由外到內、再由內到外，生生不息，當你的生活越趨簡單，心靈反而越趨於豐盈」。

未來在面對你想擁有的事物時，請先靜下來思考清楚，究竟你是「想要」，還是「必須要」？也許，過一陣子你會發現，留在身邊的事物越來越少，然而你所能享受的快樂，卻一點也沒有短少。