打AZ後猝死增13起「9人屬75歲以上長者」　最快接種後4天發生

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗接種後死亡資料，昨通報13起疫苗接種後死亡事件，當中9例屬於75歲以上長者，7人有慢性病史。

指揮中心公布最新接種統計數據，6日新冠疫苗接種9萬6,720人次，其中AZ接種7,447 人，莫德納接種8萬9,273 人次；截至目前為止，累計接種 274萬0,540 人次，AZ接種 197萬2,073 人次，莫德納接種 76萬8,467 人次，疫苗接種人口涵蓋率約 11.45%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

發言人莊人祥說明，今日也新增通報13起接種AZ疫苗後死亡個案，當中有9人屬於75歲以上、3例住機構、4例洗腎，另7例有慢性病史。莊人祥指出，13名個案包含昨日新增通報12起，為疫苗接種後4日至21日間發生；另有1起是原通報嚴重危及生命個案轉死亡。

目前累計 325 例(154 女 171 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為 2 個月至 101 歲間（其中 247 人為 75 歲以上長者），疫苗接種後當日至 44 日間發生，其中有 321 例為接種AZ，有 4 例為接種莫德納。