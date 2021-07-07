57歲男保全接種AZ後患「神經損害」罕病　急性癱瘓！靠呼吸器維生

記者張寧倢／編譯

英國一名57歲中年男子3月初接種第一劑AZ疫苗，卻在不到1個月之內面臨全身癱瘓症狀，醫師診斷他罹患「格林-巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，GBS），這是一種由免疫系統造成的神經系統發炎，而導致的急性肌肉癱瘓疾病，雖然大多數患者最後都會痊癒，但如果進犯到呼吸肌，就可能危及生命。

根據《每日郵報》報導，住在英國斯托克城（Stoke-on-Trent）的辛格勒（Anthony Shingler）是一名57歲的保全，與48歲的妻子妮可拉（Nicola）育有2名子女，是全家主要的經濟收入來源，然而，辛格勒3月初接種AZ疫苗後首先出現腿部疼痛等輕微症狀，一周後臀部以下感覺有些麻木，3月19日他堅持出門工作，但隨後他的手腳也開始麻木，當時急診室醫師認為他可能是對某些東西過敏，隨後就被送回家了。

報導稱，辛格勒返家後症狀惡化，3月22日緊急被送往斯托克皇家大學醫院就診，神經嚴重受損的他臥床不起，被診斷為罹患「格林-巴利症候群」的罕見疾病，幾個月來都必須使用呼吸器，且同時遭受幻覺與感染的折磨。據報導，格林-巴利症候群又稱為脫髓鞘多發性神經炎，免疫系統超速運行之下，身體開始攻擊神經系統，常見肌肉症狀包含四肢無力、刺痛，隨後會進犯至上臂與上半身，症狀會持續數小時至數週不等。

報導指出，雖然絕大多數患者最終會完全康復，但隨著病情惡化可能會導致某些部位或全身性的癱瘓，也有少部分患者病情涉及呼吸肌，就可能危及生命，需要使用機械式呼吸輔助，有些則會影響自律神經系統，導致心率及血壓異常。

報導提到，英國諾丁漢地區70萬名AZ疫苗的接種者中，累計出現4名年齡介於20至57歲的男性，在接種第一劑的第11至22天後出現格林-巴利症候群的症狀，地區發病機率為17.5萬分之1。諾丁漢大學臨床神經學家艾倫（Christopher Allen）博士表示，這種反應可能是免疫系統反應過度所引起，但目前仍不能確定注射疫苗會導致神經系統疾病，因為這也可能是偶然發生的，「目前使用的疫苗仍非常安全。」

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