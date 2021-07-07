　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英研究：普篩可有效降低21％確診數　先快篩抓出「高病毒量」患者

▲▼新冠病毒採檢,新冠肺炎採檢,篩檢,檢體（圖／路透）

▲英國研究指出，在指定地區中進行普篩能有效降低總體染疫風險達21％。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一項由英國利物浦大學主導、政府資助的研究顯示，在針對利物浦28萬多位居民進行大規模普篩後發現，與其它地區相比，檢出的病例數增加了18％，而總體確診病例則減少了21％。研究人員表示，儘管人們對快篩試劑的檢驗有準確性方面的擔憂，但這仍是一項有效的公共衛生干預措施。

根據路透社報導，英國利物浦大學（University of Liverpool）研究團隊自去年11月初至今年4月底，在利物浦啟動全面普篩計畫，無論市民是否有症狀，皆須透過快篩檢驗是否染疫，而截至12月中旬，利物浦比起未進行普篩地區，多找出18%的確診病例，但總體感染的病例數卻減少了21％。

研究人員7日表示，這項研究顯示，即使部分科學家質疑這種側向流體免疫層析法的快篩試劑，準確性比PCR篩檢來得低，而稱其「弊大於利」，但研究人員認為快篩能識別出大多數病毒量較高的病例，而且最久在30分鐘內就能得出結果，對於快速的時間運用也有好處。

研究主要領導者巴肯（Iain Buchan）教授表示，「利物浦的實驗證明，社區普篩是有效的，如果能在全國範圍內具靈活性地運用，並在當地落實，效果會很顯著。」利物浦大學疫情醫學教授森普（Calum Semple）稱，「若篩檢出陽性反應，這些人便能立即採取後續行動，我們可以看到它（普篩）確實減少了病例。」

ET快訊
快訊／NBA總冠軍戰G1太陽奪勝！　保羅狂轟32分9助攻
擴大紓困！「6.6萬勞工」敗部復活！後天登錄「最高領3萬」
咒兇手不得好死！柔道童解剖父悲憤　臉書PO「幹」字怒炸
孫生媽又被抓包偷東西！　親曬「監視器畫面」無力嘆：疫情也擋不
遇流浪孕婦翻食垃圾！他不忍心帶她回家　今背嬰兒出門「拾荒養母
快訊／與前妻吵架　他狂開10槍「殺死2男」殺人罪起訴！檢怒求
6000萬劑疫苗才夠！　醫要郭董、台積電、慈濟再各加買500
影／特斯拉衝撞騎樓瞬間燃燒　驚悚畫面曝光！
男爽帶小三逛街「巧遇老婆」　當場格鬥式爆打！她被扒光上衣示眾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半夜偷翻舊衣上半身被卡住！　33歲媽「雙腳懸空」陳屍在回收箱上

2021年最新護照排名出爐！日本4度奪冠　台灣上升1名排第31

印尼增3萬例爆新高峰！　將向台灣進口「醫療氧氣設備」

紐約市長初選　亞當斯「得票過半」宣布勝選！有望成第2非裔市長

WHO推薦「關節炎藥物」治療新冠重症患者　降低死亡風險

英研究：普篩可有效降低21％確診數　先快篩抓出「高病毒量」患者

各國疫苗進度一次看！全球施打32.5億劑　COVAX分發逾1億劑

日副相提聯美保台　美國防部重申「對台政策」不變

11歲大學畢業！比利時神童IQ高達145　立志研發人工器官

快訊／南韓疫情又失控！單日「暴增1212例」創今年記錄　Delta變種太毒

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

半夜偷翻舊衣上半身被卡住！　33歲媽「雙腳懸空」陳屍在回收箱上

2021年最新護照排名出爐！日本4度奪冠　台灣上升1名排第31

印尼增3萬例爆新高峰！　將向台灣進口「醫療氧氣設備」

紐約市長初選　亞當斯「得票過半」宣布勝選！有望成第2非裔市長

WHO推薦「關節炎藥物」治療新冠重症患者　降低死亡風險

英研究：普篩可有效降低21％確診數　先快篩抓出「高病毒量」患者

各國疫苗進度一次看！全球施打32.5億劑　COVAX分發逾1億劑

日副相提聯美保台　美國防部重申「對台政策」不變

11歲大學畢業！比利時神童IQ高達145　立志研發人工器官

快訊／南韓疫情又失控！單日「暴增1212例」創今年記錄　Delta變種太毒

為保護歷史建築和老樹另覓新址　竹山警分局拖6年終於動工

向娃爆秀場打牌「高凌風輸掉7棟房」　曾被豬哥亮襲擊...她當眾賞巴掌

椎心之痛！柔道童父PO悼念短片：對不起，我們來世再當父子

可以墨綠、可以兩岸一家親　柯文哲堅持中道「綠媒紅媒都不挺」

雲南瑞麗「也是Delta病毒」　今增15確診「全城居家隔離禁外出」

遇到高CP值事故屋！女大生猶豫租不租…釣出凶宅專業戶超毛經歷

怎預約才能早點打到疫苗　醫舉例300萬劑曝關鍵！這情形等於沒排

遊戲點數騙2度性侵男童　屏東狼師提「新事證」求再審被打臉

YSL「獵男唇膏」只要1145元　珊瑚粉打造楚楚可憐的無辜妝容

NBA總冠軍戰G1太陽奪勝　保羅狂轟32分9助攻

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

大咖AV女星手握藏密硬幣離奇身亡　生前詭異身影曝光

5男聚拍第三性A片　被警破門嚇到「動作中止」

火星地表下有數十個湖泊？

AZ特戰隊紅到日本　日媒：喚醒國民黨腐敗形象

即／俄國空難　機上乘客全部罹難

2歲女童誤吞水銀電池　食道動脈被燒穿慘死

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／韓疫情再失控！暴增1212例創今年記錄

26歲辣妹在家只穿內衣褲　鄰居寫小紙條「要求1件事」她傻眼

世衛秘書長譚德塞考慮訪日 協助東奧做好防疫

投資人獲利了結　道瓊回跌挫208點

科學家首見「黑洞吞噬中子星」　10天2起

馬斯克德州10坪組合屋內部曝光

更多熱門

相關新聞

雲南增15例本土確診　瑞麗祭最嚴封城令：全城居家隔離禁外出

雲南增15例本土確診　瑞麗祭最嚴封城令：全城居家隔離禁外出

雲南省衛健委今（７）日通報，新增本土確診病例15例，其中2例為無症狀感染者轉確診，無症狀感染者2例，境外輸入無症狀感染者1例。對此，疫情風暴中心的瑞麗市宣布，自7日零時起，主城區所有民眾實施居家隔離，不得外出，解封時間視疫情另待通知。

醫喊「分區解封」：全台非一日感染圈

醫喊「分區解封」：全台非一日感染圈

疫苗順位一次看　40歲有望10月開打

疫苗順位一次看　40歲有望10月開打

侏儒症火鍋店改賣水餃　店長揭絕不休業原因

侏儒症火鍋店改賣水餃　店長揭絕不休業原因

即／韓疫情再失控！暴增1212例創今年記錄

即／韓疫情再失控！暴增1212例創今年記錄

關鍵字：

英國快篩普篩PCR新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

福原愛「徹底黑化」有隱情！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

一天當沖15次長榮！他曬對帳單網看傻

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面