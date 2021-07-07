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WFH還吩咐送餐到府！大牌前輩「白吃白喝菜鳥」：我在幫你融入公司

辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲被前輩吩咐工作以外的事，不敢撕破臉拒絕。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃可昀／綜合報導

在職場做人處事存在許多眉角，當前輩提出不合理要求時，該勇敢表達還是乖乖聽話呢？一名還是菜鳥的男子透露，公司有個資深前輩每天中午都逼他幫忙訂餐，有時候甚至會賴帳不給錢，且已經頻繁到造成他困擾，鼓起勇氣婉拒反被教訓「我不知道現在的年輕人幫個忙都不行耶」、「你自己想一想誰在幫你盡快融入公司吧」。

原PO在Dcard表示，由於他還是職場小白，對公司前輩都很客氣、尊敬，結果反倒被吃死死，某次被J前輩知道他有購買外送免運方案後，「J每次中午都逼我用手機叫餐」，導致他每天除了忙工作還要幫忙訂餐、收錢等，最讓他困擾的是J前輩偶爾付錢會說不用找，但更多時候都是少給或是裝傻沒付錢，「甚至有一次他下班要去接女友，還拿我的手機先叫好餐...或他自己要加班硬要我跟他一起湊免運，拿到餐我才能走。」

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友建議他騙前輩自己取消免運方案了。（示意圖／記者周宸亘攝）

有次原PO終於鼓起勇氣和J前輩商量這件事，結果對方反而教訓他「你知道我剛進公司的時候做得比你多嗎？」認為原PO過於小題大作，新人幫前輩做事本來就是理所當然，「你自己想一想誰在幫你盡快融入公司吧」。

引爆原PO怒火的關鍵是，最近因為疫情都WFH，想不到J前輩竟然還要求他每天開團購訂單，「然後要我拿餐到他家樓下」，他實在不想冒著染疫的風險，只為了當前輩的跑腿小弟，於是PO文跪求廣大網友們教教他解決辦法。

網友看完憤怒留言，「你不幫他他也只能在那邊吠，如果他去跟別人講你閒話你就拿出截圖或螢幕錄影的證據給他看」、「告訴他你停辦免運方案了，然後按照他的使用頻率，反推薦他訂閱免運方案」、「那個前輩重點是喜歡欺負新人，不是沒錢買蝦皮免運好嗎」、「職場菜也要跟對人，先想想他給你的好處是不是值得為他跑腿的人呢。」

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