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500多名大陸留學生赴美簽證被拒　北京：已嚴正交涉

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸媒體引述消息人士指出，近日有500多名大陸理工科研究生申請赴美簽證被拒。大陸外交部發言人趙立堅6日證實，中方對此表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。

據《中國日報》報導，500多名中國理科生被美國使領館已不符合美國《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令為由拒發簽證。據悉，這些學生發出聯名信，要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

據了解，這500多名學生均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部分學習電氣電子工程、計算機、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。

許多學生已經申請好就讀的美國高校，包括哈佛、耶魯大、加州大學伯克利分校、麻省理工學院等知名大學，約四分之一學生獲得了美方獎學金，絕大部分學生辦理簽證的時間是在美新政府上台後。

趙立堅6日在大陸外交部例行記者會上稱，注意到近日部分中國留學生在申請赴美簽證時，被美方以違反川普政府時期簽署的第10043號總統令為由拒絕。中方對此表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅說，美方有關簽證限制措施延續了川普政府時期的「遺毒」，這與美方歡迎中國留學生的表態不符，嚴重損害中國赴美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作，這也與美方自我標榜的開放自由等理念完全背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，與中美兩國人民開展友好交流的共同願望背道而馳，是開歷史倒車。

他強調，中方敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請，停止利用各種藉口對中國留學生無端限制和打壓，保護他們的正當合法權益，為中美人文交流與教育合作營造良好氛圍。

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