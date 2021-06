各路學霸力挺指考生！超人氣網紅黃大謙、醫科生學霸：揪朋友就送文昌加持咖啡　掀瘋搶熱潮

▲多位學霸網紅力挺考生,松山奉天宮文昌加持咖啡廣場抽獎大放送。

指考即將到來,今年因特殊狀況首次延期,但考生們仍為了三年來的奮鬥持續努力,希望畫下最完美的句點!雖然今年只能居家備考,但想考上理想志願的心情完全沒有變,這期間也有多位學霸力挺指考生,分享過去備考的經驗、傳授妙招,更大方以文昌加持過咖啡作為抽獎獎品,造成指考生和家長瘋搶。

超人氣網紅大謙募集指考生最大煩惱竟是這敵人!指考生網友異口同聲 獨家公開妙招

政治大學傳播系出身的超人氣高材生網紅大謙日前於網上特搜指考生們的最大煩惱,並將其內容分享於YouTube,他以一貫好笑的口吻、模仿得唯妙唯肖,其專業的模仿讓粉絲大讚和自己的經歷一模一樣!今年因為狀況特殊,大部分指考生都在家準備考試,但針對這情形考生們又多了一個共同的敵人:在家讀書很不專心,家人也常開門打擾;至於曾經在學校準備的指考生們更表示,去學校讀書有學測生會在旁玩耍,或裝無辜說:「這我也要考嗎?」,你是否也有相同的切身之痛呢?影片下方討論相當熱烈,不僅引起現役指考生的共鳴,更引發眾多網友淚推!你現在或曾經的煩惱中了幾個?

▲學霸網紅黃大謙於網上募集指考人的煩惱,引起熱烈迴響。(圖文授權:PressPlay)

大謙也在分享大家煩惱之餘,大方分享解決的獨家妙招,只見他拿出文昌加持過的咖啡廣場,表示咖啡廣場不僅讓人振奮精神、又可以保佑考高分!他進一步說明,咖啡廣場和松山奉天宮文昌帝君為了今年的考生,特別攜手推出「提神衝一波,考試神助攻」的活動網站,讓考生可以線上拜文昌、求籤詩,而且全部的內容都經過文昌加持!讓考生即使在這個非常時刻,在家就能求文昌保佑,分享籤詩結果還能再加碼抽「松山奉天宮文昌帝君限量聯名的咖啡廣場」。

▲學霸網紅黃大謙在YouTube上分享指考生煩惱。(影片授權:PressPlay)

各界學霸分享掀起討論熱潮!眾醫科生、高材生學霸:揪朋友就送文昌加持咖啡 還不快抽?

而且近日不只大謙分享,就連時常分享醫學知識、讀書筆記技巧的一葉草、劉良成等多位學霸、醫科生網紅都分享考試故事和相關知識,例如一葉草的白袍手札就分享過去考試效應的記憶法、剛考上台大醫學系的劉良成大方分享備考三訣竅,其中一招就是用咖啡廣場來抵擋老師們的催眠課程,讓學生紛紛有感而發,這些學霸們都希望用自己的經驗或知識激勵學生,幫助他們順利備考。

除此之外,連近期因時事議題很夯的Taiwansays都分享了考試超傳神語錄:「In Taiwan, Teachers don’t say”Don’t dose off”, they say ”又在跟周公下象棋”and I think that’s beautiful.」一針見血道出台灣學生的血淚,引起眾多網友紛紛熱烈迴響和共鳴,大喊有夠懷念老師這樣說!除了各種超有感內容,網紅們更加碼祭出只要回覆貼文、@好友分享,就可以抽松山奉天宮文昌帝君加持的咖啡廣場,不僅提神又可以考高分,造成粉絲們瘋搶,大呼「一定要搶到」!

在這一波網紅分享中,曾經多次登上討論熱搜、獲選網友討論WFH必看之一的中山大學學生李定倫,更以超爆笑考試裝扮和妙招,製作無厘頭限時動態和圖文,引發網友熱烈回覆,讓粉絲紛紛想搶到這受文昌加持的咖啡廣場!現在還不快搶起來?

▲李定倫貼文僅上線不到一天,就引來超過2,600則網友留言回覆參與抽獎,紛紛希望保佑考試結果。

若沒搶到上述包含網紅、網頁的優惠,即日起可以至momo購物網買到限量文昌加持過的咖啡廣場,或是超商接連推出咖啡廣場第二件六折,要讓指考生們都能用最優惠的價格,精神滿滿的備考,打出漂亮的勝仗!

