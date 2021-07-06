身家4.7兆卻賣光房產「租140萬組合屋」　馬斯克10坪住宅內部曝光

▲ 特斯拉創辦人馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）雖是身家1673億美元（約新台幣4.7兆元）的全球首富，生活方式卻不如人們想像中奢華。他在過去一年間賣掉大部分房地產，日前脫手最後一筆房產，全為專注發展火星任務，6月更在推特上透露，目前住在德州一棟價值5萬美金（約新台幣139.6萬元）的組合屋中。

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021

《紐約郵報》5日報導，剛過50歲生日的馬斯克6月10日在推特上表示，「我主要住在博卡奇卡/星際基地（Boca Chica / Starbase）一棟價值5萬元的房子，是我向SpaceX租來的，但它滿不錯的。」

根據《Teslarati》及《休士頓紀事報》，這棟Boxabl公司的組合屋約10.5坪，裡頭僅有客廳、浴室、床與廚房等必要空間。

▲▼ Boxabl組合屋號稱最快一小時組裝完成。（圖／翻攝自YouTube）

馬克斯尚未對此回應《紐約郵報》，Boxabl公司聯合創辦人加利亞諾（Galiano Tiramani）也無法透露馬克斯是否真的住在他們的組合屋中，但向《華盛頓郵報》說明典型的Boxabl組合屋概念。

提拉瑪尼與父親保羅（Paolo Tiramani）2017共同創辦這家新創公司，總部位於拉斯維加斯，生產可以運往任何地點的組合屋，以摺疊的方式解決所有運輸問題，運送到目的地後一天內便可組裝完成。

▲▼ 屋內僅保留必要的空間。（圖／翻攝自YouTube）

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