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非金馬澎「成功登記疫苗」算數嗎？　陳宗彥回應了：不用擔心

▲▼指揮中心6/29記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

由行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」將正式上線，其中登記過程分為4步驟，包含「意願登記、發送簡訊、預約接種、實際接種疫苗」。由於首波試辦區域僅限金馬澎，但卻有其他縣市的民眾同樣登記成功，因此稍早記者會上，指揮官陳時中和副指揮官陳宗彥也重新解釋一次。

唐鳳指出，目前將在6日、7日上午10點至下午5點進行「意願登記」測試，開放預約則是8日、9日的上午10點至下午5點，首波試辦區域僅限金門、馬祖、澎湖，且須為第9、10類對象。但是，卻有住在其他地區的民眾上網後，依舊成功登記，因此，稍早記者會上就有記者提問，非金馬澎的其他縣市成功預約是正常的嗎？今天已經預約成功的人會當虛擬預約或是全部取消等待正式預約再做一次嗎？

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對此，陳時中表示，「現在都還沒，金馬澎可能會陸續、速度比較快一點」，全國現在做的是做準備、做「意願登記」，是「不斷在滾動式的」，之後真的要開始預約時，1922會以簡訊方式通知符合預約資格的民眾，「那個時候才開始做預約接種」，目前都還是滾動的，大家都可以來填沒關係。

▲▼疫苗預約登記系統，一早9點半宣布後，2小時已超過30萬人登記。（圖／翻攝官網）

▲疫苗預約登記系統2小時已超過30萬人登記。（圖／翻攝官網）

現場記者進一步詢問，今天究竟只是測試，還是正式開始意願登記，「意願算登記OK嗎？」副指揮官陳宗彥解釋，今、明天開放的是針對「金馬澎」試辦，但是施打方式不是限戶籍地跟居住地，這兩者都不限，所以在意願登記的時候，「當然不會去做範圍的限制」，就會變得全國的民眾都可以有機會做意願登記，只是施打的範圍和地點就是只有金馬澎，符合資格者就會在第二個步驟時收到預約的資格。

陳宗彥也接著說，現在已經完成意願登記的民眾不用擔心，「這些都會列為接下來全國開放的時候，就會作為使用。」

陳時中也補充說明，大家先做意願登記，這樣好讓中央做疫苗分配、做精確規畫，「實際開始行動1922開始通知符合預約資格的民眾，那個時候才啟動所為的預約接種」，預約了以後就可以接種，目前只是純粹的登記意願，讓中央能了解，想要的人跟符合資格的人是怎麼分布，讓調配疫苗更加精確。

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