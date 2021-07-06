疫苗登記已破83萬人！　陳時中：不是有意願登記就有資格

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝畫面）

記者趙于婷／台北報導

行政院政務委員唐鳳今在中央流行疫情指揮中心記者會說明疫苗意願登記預約系統，目前累計83萬4780人做意願登記。指揮官陳時中今也說明試辦時程，7/6離島、外島開始試行登記，7/8離島、外島開始試行預約，7/13全國第九、十類民眾登記，7月下旬全國第九、十類民眾開始分批預約。他也強調「不是有意願登記就有資格。」

陳時中表示，不是說意願登記就一定會符合資格，歲數上標準很清楚，重病、罕病和慢性患者相對有一定的定義，意願登記後，1922會簡訊通知符合預約資格民眾，不是登記有意願就一定是符合資格。

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根據唐鳳提供的預約流程，進入1922.gov.tw網站後，第一步要輸入身份證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種行政區和希望接種疫苗種類，符合第九類和第十類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊。

預約時段可在預約網站或健保快易通選擇，另外，也可做實體預約，民眾只要拿健保卡到超商、藥局或衛生所，一樣可以持卡預約，可選擇希望施打的地點和時段，在網站上隨時可做更改預約，不過若是預約未到，就需要等下一輪開放時間，重新預約。

但由於目前台灣本島還沒有辦法達到第九類和第十類預約施打，所以會先在金門、馬祖和澎湖先試辦兩天，登記時間前後都沒有差別，有預約登記就可以施打。

第九類族群為可能增加感染及疾病嚴重風險，包括19-64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者和罕見疾病及重大傷病。第十類則是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的50-64歲成人。

