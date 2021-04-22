另類小確幸！超商隱藏版拔絲麵包超療癒

圖、文／統一企業提供

科技日新月異，但生活中仍充滿著許多煩惱以及壓力，不管是學生還是上班族都有屬於自己的不同煩惱，進而發展出許多能放鬆心情的的療癒商品。療癒小物百百種，小編在這裡要推薦一款大家可能看過、吃過它，但沒發現它的隱藏版功能，那就是四大便利商店都有賣的「統一麵包加州葡萄」，它的拔絲功能不僅超療癒、也超耐吃！小編現在早餐都是它，小鳥胃吃不完還可以下午茶繼續。





四大便利商店便利商店都有販售的「統一麵包加州葡萄」，拔絲的秘訣就在於麻花辮編成的小土司造型，不只拔絲、而是拔細絲，手剝一絲一絲、一口接一口，每一口都吃得到牛奶的香甜，莫名的療癒，不只手剝也可一口咬下，直接感受麵糰間的撕拉感，不論是早餐、下午茶、宵夜、任何想要用食物來紓壓的最佳選擇。

統一麵包加州葡萄的誕生，主要是開發人員想提供給大家簡單又美味的產品，針對喜歡麵包原味的朋友設計，特別添加瑞穗鮮乳，讓每口都吃得到奶香，再佐加州陽光日曬葡萄乾點綴，香甜果肉完整融入於麵糰中，咬下瞬間除了奶香、麥香外，增添了葡萄乾的香氣。

除了用料不簡單之外，造型的部分特別設計成麻花造型，需先壓延成長條狀並手工編成麻花造型去發酵烤焙，有別於傳統圓麵包，捲狀交叉的設計讓麵包的組織以及口感更細緻、有彈性。





烤焙部分使用三段熟成工法，前段急速升溫讓麵糰組織更細密；中段恆溫讓麵糰定型及穩定熟成；後段上火最終烤色，造就現在可愛的麻花長方磚外型，一口咬下加州日曬葡萄的果香襯托出單純美好的奶香與麵香，柔軟細緻的組織，讓你越嚼越香百吃不膩。





小編同場加碼活動，統一麵包和晨光與加州葡萄乾協會合作，4/21-5/18在各大便利商店購買加州葡萄乾系列產品（統一麵包加州葡萄、奶酥派司、椰香奶酥、晨光葡萄土司）即可登錄發票參與抽獎活動，周周抽千元，快來試手氣！

活動網站連結：https://event.xinmedia.com/calraisins/