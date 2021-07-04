勸「別這麼容易離婚！」男扮和事佬陪散心…下秒帶人妻旅館滾床單

▲陳男假借散心為由，帶著已婚的何女外出開房間。（圖／記者劉昌松攝）

記者莊智勝／台北報導

新北市一名陳姓男子日前前往好友何女家作客，碰巧撞見何女正與丈夫劉男大吵，夫妻倆正在鬧離婚，陳男當下立即當起和事佬，經劉男同意後帶著何女外出散心，不料2人竟前往旅館開房雲雨；劉男不甘被戴了綠帽，且事後還幫陳男跑腿，憤而提告並求償百萬，士林地院審理後，認為陳男侵害配偶全事證明確，判其應賠劉男20萬元，全案仍可上訴。

判決書內容指出，陳男與何女為舊識，109年3月下旬，陳男前往何女住處訪友，不料卻碰巧撞見何與丈夫劉男大吵，雙方正在鬧離婚，何女當場要求陳當證人簽離婚協議書；陳男見狀後扮起和事佬，溫言勸何「不要這麼容易就離婚」，之後更以「協調夫妻兩人和好」為由，徵得劉男同意後帶著何女外出散心，不料2人事後竟前往旅館雲雨，甚至當天纏綿過後還邀約劉男到淡水共餐，劉還應要求幫陳男跑腿；事後劉男得知自己被戴綠帽後怒不可遏，憤而提告並求償百萬。

陳男到案後辯稱，自己與何女認識多年，但不知何女已婚，且何都稱自己老公為「保鏢」；另一方面，陳男辯稱，當天2人在旅館發生性行為後，還找劉男到淡水餐廳一起吃晚餐，隨後他更託劉男轉交5000元給何女，顯見他確實不之2人為夫妻關係。

但檢警調查卻發現，陳男當天與何女發生關係後，即遭何控告性侵，但最後因證據不足未被起訴，但當時陳的說詞中明確已知何、劉2人已婚，因此法官最終不採信陳男辯詞；考量陳男職業、智識程度及收入，認為陳男應賠償20萬元為恰當，全案仍可上訴。