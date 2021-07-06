疫情孤獨死！未婚媽陳屍85大樓女兒驚...PCR採陰　善心男願幫後事

▲高雄85大樓日租套房當初發現一名女子陳屍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

疫情期孤獨死！一名47歲蔣姓女子被發現陳屍高雄85大樓內的一間日租套房內，嘴角留有血跡，由於死者沒有明顯外傷，只能透過解剖來認定，不過警方連繫家屬，僅連絡上一位未成年的女兒，對於突如其來的意外，女兒第一時間也無力立刻處理，在消息揭露後，高雄市社會局隨即接到一位民眾主動表達願意捐款協助。

據了解，47歲的死者蔣女是一名廚工，獨居在85大樓套房中，沒結過婚，但有一位女兒尚未成年，目前人在新北唸書，已經通知她到高雄，得知此事後，女兒第一時間表示無法立刻下來處理，警方也無法聯繫上其他家屬。

消息曝光後，高雄市社會局5日接獲一名林先生打電話詢問，內容提及到從媒體得知此消息，希望能盡份心力，如果蔣女後事沒人處理，他可以捐款幫忙。不過針對蔣女後事，社會局表示目前已經由苓雅社會福利服務中心及區公所先行協助辦理當中。

高市社會局也表示，針對無力斂葬，會由區公所媒合民間資媒予以協助，若還有其他需救助需求向社會局求助，會視個案情況予以協助或是轉介。

回顧這起案件發生在4日下午1點半左右，蔣姓女子因為2天沒有出門，敲門也沒有回應，平時幫忙清掃的清潔人員覺得有異報警，員警獲報後破門進入，蔣女已倒臥在地板上，已氣絕多時，鑑識人員到場採證，門窗無遭破壞痕跡，屋內無打鬥痕跡，遺體無明顯外傷，蔣女經PCR採檢結果呈現陰性，確切死因仍有待解剖查明。

時間對我們來說完全沒用！

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