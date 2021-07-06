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女廚工陳屍85大樓套房　高大成認不單純！曝排除他殺5關鍵

▲高雄85大樓日租套房當初發現一名女子陳屍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄85大樓日租套房當初發現一名女子陳屍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市85大樓日租套房一名蔣姓女廚工日前被發現裸體陳屍在房間內，法醫高大成認為案件並不單純，因為從他的經驗來看，死者有脫糞，應該是窒息死亡，要檢查頸部有沒有「不明傷痕」或是被摀住口鼻死亡，同時也要採集下體是否有不明液體，另外還有就是門有沒有上鎖等等，逐一清查之後才能排除他殺的可能性。

「門若沒有鎖就有問題啦！」高大成肯定的講出了這一句話，「下體有沒有精液，有的話就一定有問題，不可能犯案之後就跑了啦」，講到這裡，高大成說，因為台灣法醫對於外傷的認定，「都把外傷看成屍體死後的現象，很奇怪，我就不知道為什麼都沒有經驗就看沒有，連解剖之後頸部的出血，他都會認為是屍體變化而不是外傷出手造成的出血，有時候會這個樣子」。

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

高大成進一步提出他的疑點，表示死者是一名47歲的女性再加上廚工背景，依照經驗廚師有兩項最愛：「一是賭博，另一個就是性愛」，所以死者在這個圈子裡面，如果是47歲的話不排除有男女朋友關係，再加上沒有女兒同居，表示死者生前生活「可以自我性較強」，所以「他殺」可能性會出現。

高大成表示這些都是他的推測，但是他強調「脱糞一定要追查，看有沒有窒息，第二點躺在浴室附近死亡，就有想死因有沒有可能是洗完熱水之後，心肌梗塞死亡，或是撞擊造成顱內出血死亡，自然死亡就這兩種而已」，但是要排除他殺的可能性，還得要看有沒有丟掉財物房間內有沒有其他指紋下體有沒有分泌物門有沒有鎖等，或是有沒有小偷強盜侵入的跡證，高大成就舉之前他所經歷的案子，就有發生過歹徒趁大學女生開門後，立刻尾髓進入，最後用寶特瓶插入下體致死刑案。

而目前法醫5日進行相驗之後，初步新冠肺炎PCR檢測為陰性，死者也沒有明顯外傷，所以將透過解剖來釐清死因。

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