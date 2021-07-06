女廚工陳屍85大樓套房　高大成認不單純！曝排除他殺5關鍵

▲高雄85大樓日租套房當初發現一名女子陳屍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市85大樓日租套房一名蔣姓女廚工日前被發現裸體陳屍在房間內，法醫高大成認為案件並不單純，因為從他的經驗來看，死者有脫糞，應該是窒息死亡，要檢查頸部有沒有「不明傷痕」或是被摀住口鼻死亡，同時也要採集下體是否有不明液體，另外還有就是門有沒有上鎖等等，逐一清查之後才能排除他殺的可能性。

「門若沒有鎖就有問題啦！」高大成肯定的講出了這一句話，「下體有沒有精液，有的話就一定有問題，不可能犯案之後就跑了啦」，講到這裡，高大成說，因為台灣法醫對於外傷的認定，「都把外傷看成屍體死後的現象，很奇怪，我就不知道為什麼都沒有經驗就看沒有，連解剖之後頸部的出血，他都會認為是屍體變化而不是外傷出手造成的出血，有時候會這個樣子」。

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

高大成進一步提出他的疑點，表示死者是一名47歲的女性再加上廚工背景，依照經驗廚師有兩項最愛：「一是賭博，另一個就是性愛」，所以死者在這個圈子裡面，如果是47歲的話不排除有男女朋友關係，再加上沒有女兒同居，表示死者生前生活「可以自我性較強」，所以「他殺」可能性會出現。

高大成表示這些都是他的推測，但是他強調「脱糞一定要追查，看有沒有窒息，第二點躺在浴室附近死亡，就有想死因有沒有可能是洗完熱水之後，心肌梗塞死亡，或是撞擊造成顱內出血死亡，自然死亡就這兩種而已」，但是要排除他殺的可能性，還得要看有沒有丟掉財物，房間內有沒有其他指紋，下體有沒有分泌物，門有沒有鎖等，或是有沒有小偷強盜侵入的跡證，高大成就舉之前他所經歷的案子，就有發生過歹徒趁大學女生開門後，立刻尾髓進入，最後用寶特瓶插入下體致死刑案。

而目前法醫5日進行相驗之後，初步新冠肺炎PCR檢測為陰性，死者也沒有明顯外傷，所以將透過解剖來釐清死因。

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