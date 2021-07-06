身價驚人！李坤儀外公竟是「汽車業大亨」　坐擁2豪宅大直置產

▲李登輝生前居住的翠山莊，李坤儀在2007年1月時以8千萬元買下。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雖出身第一家庭，但前總統李登輝的孫女李坤儀並不熱衷政治，反而對時尚精品產業情有獨鍾，除了與母親張月雲共同經營的清歡國際家飾外，2015年起更代理瑞士頂級手工巧克力品牌Du Rhône，擴大其事業版圖。

許多人不知道，李坤儀除了有個總統爺爺，已故的外公張聞當是汽車業大亨出身，曾是TOYOTA豐田汽車中部總經銷、中部汽車公司創辦人，因此李坤儀10多年前就接下母親棒子，擔任中部汽車公司董事。

親李人士表示，李登輝晚年已無個人銀行帳戶，卸任禮遇金都直接領取現金，且其居住地翠山莊、戶籍所在地大溪鴻禧山莊房產早已在李坤儀名下，因此李登輝的遺產處理相對單純。

據了解，李登輝遺產除了晚年著作的著作權及版稅外，主要是推動培育台灣肉牛的源興居生技公司的50萬股股份，相關遺產分配正由家屬協調處理。

李登輝卸任總統後居住的翠山莊原本是租用，2007年1月李坤儀以8千萬元價碼買下，當時傳出其中5千萬是靠貸款；至於鴻禧山莊早年則是由曾文惠名義購買，後來再贈與給李坤儀。李坤儀除了這2座豪宅外，近年與母親在大直置產，身價不俗。

提到源興居生技公司，去年5月李登輝在住院期間卸下董座職務，由李長年信任的部屬劉泰英接掌董事長。本刊查閱經濟部商業登記資料，發現源興居公司今年1月改選董監事，增聘和大工業董事長沈國榮、心光視障教育基金會董事曾黃麗明、將捷集團總裁林長勳3名董事，3人都兼任李登輝基金會董事，也是該公司創始股東。



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