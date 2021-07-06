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新北不明感染源歸零！5例確診創新低　想712解封先做2件事

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心5日公布國內新增28例本土及3例境外移入，新北市僅新增5例，創下三級警戒以來最低。此外，新北市這5例的感染源明確，家戶2人，醫療院所機構1人，職場2人，不明感染源歸零，但是否能在7月12日如期解封，新北市長侯友宜呼籲市民先做好2件事情，包括低度活動跟出來廣篩。

▲▼侯友宜視察機動快篩隊。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜視察機動快篩隊。（圖／新北市府提供）

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5日公布的新增案例中，個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查指揮中心仍在持續進行中。

而新北市5日僅新增5例，市長侯友宜同日在疫情說明記者會上公布感染源，並表示5人當中有2人住院、3人在集中檢疫中心，其中居家隔離篩檢確診3人都在三重，家戶2人、醫療院所機構1人、職場2人，這5人的感染源非常清楚，都沒有不明感染源。

侯友宜進一步說明，5人當中跟台北有關的有3人，其中環南有2人，台北醫療機構1人，一個是在環南市場賣雞，4日被宣告確診；另一人在三重居家隔離，已經被匡列在家屬確診又被感染，這已經匡列中，所以新增環南一人；至於醫療機構也是在台北某醫院是看護工，因為照顧被隔壁看護工傳染所致。

▲▼新北防疫0705。（圖／翻攝直播）

▼▲新北市5日新增5名確診個案。（圖／翻攝直播，下同）

▲▼新北防疫0705。（圖／翻攝直播）

而對於媒體提問新北市幫台北篩檢多少人，侯友宜指出，這段期間有將近7500名北農、環南市場接觸史的民眾到新北篩檢，4日篩到的3個陽性個案裡面，就有2個是在台北工作，其中一個是台北市民，「新北市歡迎大家一起來篩檢，讓台北新北並肩作戰一起把疫情控制好。」

侯友宜表示，新北跟台北一定都是採取區域聯防，因為環南市場跟北農的個案對新北的影響很大，為因應整個區域聯防，歡迎台北市民眾到新北市採檢。

▲▼新北防疫0705。（圖／翻攝直播）

▲新北市確診個案有3人位於三重區。

另外，民眾最關心的解封問題，新北市能否在7月12日如期解封，侯友宜坦言，這兩天看到很多民眾都往外群聚、活動，非常擔心，現在還是警戒三級時刻，一定要保持低度活動，更重要的是，面對疫情的瞬息萬變，要小心翼翼，絕對不能掉以輕心，要全力以赴控制疫情。

侯友宜呼籲中央，疫苗接種非常重要，疫苗的數量要儘速採購。此外，他也提醒市民，要不斷出來篩檢，找出更多的隱形傳播鏈，讓社區傳染穩定控制好，面對疫情，所以還是想拜託大家低度活動、出來廣篩，中央趕快買疫苗，必須謹慎小心，面對疫情的變化，不要掉以輕心。

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