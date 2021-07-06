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明起164萬劑AZ分3批來台！陳時中：沒人要就下放　青壯年接種倒數

記者黃翊婷／綜合報導

7月7日預估將有62萬劑AZ疫苗運抵台灣，加上7月中旬日本追加的100萬劑，以及9月立陶宛加贈的2萬劑，7月至9月間陸續約有164萬劑AZ疫苗運抵，加上國內現有的疫苗數量，總計可達到690萬劑。不過，由於許多年長者接種AZ疫苗的意願低落，指揮官陳時中5日表示，之後會做意願調查，看看哪些疫苗目前沒人想打，會再把這些疫苗拿出來往下開放，沒有道理放在那裡等。

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲南門市場及幸安市場攤商5日前往台北市懷生國中疫苗接種站，現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

最近一批運抵台灣的是6月30日購入的41萬劑莫德納疫苗，下一批預計到貨的是7月7日運抵的AZ疫苗，傳聞將由華航自泰國曼谷載運來台，雖然陳時中並未透露確切數量，但有消息指出數量可能落在58萬劑至62萬劑之間。

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此外，日本外務大臣茂木敏充6月下旬曾宣布，將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，​時間大概在7月中旬以前；而立陶宛也在6月22日宣布，會再追加捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，預計9月底前抵達。若加上國內現有的526萬劑疫苗，至9月底前，總計至少可以拿到690萬劑疫苗。

▲▼ 0630疫苗到貨情況 41萬劑莫德納疫苗來了（圖／曾梓倩）

▲加上後續即將運抵的164萬劑AZ疫苗，國內疫苗劑量預估約有690萬劑左右。（圖／曾梓倩）

不過，接下來三批疫苗都是AZ，有鑑於許多年長者接種AZ疫苗的意願低落，陳時中表示，如果AZ疫苗真的都沒人打，下一波會馬上做意願調查，看看目前哪些疫苗真的沒人打，若有當然會拿出來往下開放，沒有道理放在那裡等。

至於經常有些主管單位會有「掛一漏萬」的情況，陳時中說，若還有餘裕也許會考量先後順序、緩急輕重，但是一定沒有辦法做到一百分，每個人覺得自己行業有相當程度重要性只能達到一部分滿意程度，AZ疫苗現在也可以打。

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲若年長者不願接種AZ疫苗，有望開放給青壯年族群接種。（圖／記者湯興漢攝）

年長者之所以不願接種AZ疫苗，大多是受到先前的猝死案例影響。關於接種疫苗的副作用，指揮中心發言人莊人祥5日公布數據並表示，無論是AZ或莫德納疫苗，第一劑18至49歲跟50至64歲跟65歲比，年輕人副作用的發生率都比較高。

舉注射部位疼痛為例，18至49歲是60％以上，50至64歲為40％，65歲以上為20％左右；另外，發燒統計，18至49歲也是將近3至4成，其他可能在10至20％左右。莊人祥笑稱，如果副作用比較多的話，「就代表你是年輕人」。

▼疫苗接種順序。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗接種順序。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
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