明起164萬劑AZ分3批來台！陳時中：沒人要就下放　青壯年接種倒數

記者黃翊婷／綜合報導

7月7日預估將有62萬劑AZ疫苗運抵台灣，加上7月中旬日本追加的100萬劑，以及9月立陶宛加贈的2萬劑，7月至9月間陸續約有164萬劑AZ疫苗運抵，加上國內現有的疫苗數量，總計可達到690萬劑。不過，由於許多年長者接種AZ疫苗的意願低落，指揮官陳時中5日表示，之後會做意願調查，看看哪些疫苗目前沒人想打，會再把這些疫苗拿出來往下開放，沒有道理放在那裡等。

▲南門市場及幸安市場攤商5日前往台北市懷生國中疫苗接種站，現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

最近一批運抵台灣的是6月30日購入的41萬劑莫德納疫苗，下一批預計到貨的是7月7日運抵的AZ疫苗，傳聞將由華航自泰國曼谷載運來台，雖然陳時中並未透露確切數量，但有消息指出數量可能落在58萬劑至62萬劑之間。

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此外，日本外務大臣茂木敏充6月下旬曾宣布，將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，​時間大概在7月中旬以前；而立陶宛也在6月22日宣布，會再追加捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，預計9月底前抵達。若加上國內現有的526萬劑疫苗，至9月底前，總計至少可以拿到690萬劑疫苗。

▲加上後續即將運抵的164萬劑AZ疫苗，國內疫苗劑量預估約有690萬劑左右。（圖／曾梓倩）

不過，接下來三批疫苗都是AZ，有鑑於許多年長者接種AZ疫苗的意願低落，陳時中表示，如果AZ疫苗真的都沒人打，下一波會馬上做意願調查，看看目前哪些疫苗真的沒人打，若有當然會拿出來往下開放，沒有道理放在那裡等。

至於經常有些主管單位會有「掛一漏萬」的情況，陳時中說，若還有餘裕也許會考量先後順序、緩急輕重，但是一定沒有辦法做到一百分，每個人覺得自己行業有相當程度重要性只能達到一部分滿意程度，AZ疫苗現在也可以打。

▲若年長者不願接種AZ疫苗，有望開放給青壯年族群接種。（圖／記者湯興漢攝）

年長者之所以不願接種AZ疫苗，大多是受到先前的猝死案例影響。關於接種疫苗的副作用，指揮中心發言人莊人祥5日公布數據並表示，無論是AZ或莫德納疫苗，第一劑18至49歲跟50至64歲跟65歲比，年輕人副作用的發生率都比較高。

舉注射部位疼痛為例，18至49歲是60％以上，50至64歲為40％，65歲以上為20％左右；另外，發燒統計，18至49歲也是將近3至4成，其他可能在10至20％左右。莊人祥笑稱，如果副作用比較多的話，「就代表你是年輕人」。

▼疫苗接種順序。（圖／指揮中心提供）